Puebla vs América se enfrentarán en la Jornada 13 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil. La cita es el domingo 22 de marzo a las 12 horas, por Tubi y FOX One.

Partido: Puebla vs América

Fase: Jornada 13 de la Liga MX Femenil

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Domingo 22 de marzo de 2026

Horario: 12 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Cuauhtémoc

Transmisión: Tubi y FOX One

América en la Liga MX Femenil (MexSport Agency / MEXSPORT)

Puebla vs América: Hora para ver el partido de la Jornada 13 la Liga MX Femenil

Puebla vs América se medirán el domingo 22 de marzo como parte de la Jornada 13 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil.

Puebla vs América: Canal para ver el partido de la Jornada 13 la Liga MX Femenil

Tubi y FOX One transmitirán el partido Puebla vs América en la Jornada 13 de la Liga MX Femenil.

Partido: Puebla vs América

Fase: Jornada 13 de la Liga MX Femenil

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Domingo 22 de marzo de 2026

Horario: 12 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Cuauhtémoc

Transmisión: Tubi y FOX One

¿Cómo llegan Puebla y América a la Jornada 13 de la Liga MX Femenil?

Con 27 puntos, América terminó en el lugar 5 de la tabla general de la Liga MX tras la Jornada 12, luego de vencer 2-0 a Toluca.

Puebla perdió en su cancha para estancarse en 6 puntos en la posición 15 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil.

América es favorito para ganar pues no quiere rezagarse en la pelea por los primeros lugares de la competencia.