San Luis vs Tigres se enfrentarán en la Jornada 13 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil. La cita es el domingo 22 de marzo a las 15 horas, por Disney+ y ESPN .

Partido: San Luis vs Tigres

Fase: Jornada 13 de la Liga MX Femenil

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Domingo 22 de marzo de 2026

Horario: 17 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Libertad Financiera

Transmisión: Disney+ y ESPN

Tigres en Liga MX Femenil (Jose Hernandez / Jose Hernandez)

San Luis vs Tigres: A qué hora ver el partido de la Liga MX Femenil

San Luis vs Tigres juegan el domingo 22 de marzo como parte de la Jornada 13 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil.

San Luis vs Tigres: ¿Dónde ver el partido de la Liga MX Femenil?

ESPN y Disney transmitirán el partido San Luis vs Tigres en la Jornada 13 de la Liga MX Femenil.

Partido: San Luis vs Tigres

Fase: Jornada 13 de la Liga MX Femenil

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Domingo 22 de marzo de 2026

Horario: 17 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Libertad Financiera

Transmisión: Disney+ y ESPN

¿Cómo llegan San Luis vs Tigres a la Jornada 13 de la Liga MX Femenil?

Con9 puntos, San Luis terminó en el lugar 13 de la tabla general de la Liga MX tras la Jornada 12, luego de empatar en su partido anterior.

Tigres suma 27 puntos en el cuarto lugar de la tabla de posiciones de la Liga MX Femenil, tras golear 6-0 al Querétaro en la Jornada 12.