Puebla vs América se enfrentan en la Jornada 13 de la Liga MX, y el pronóstico es triunfo de las Águilas con marcador de 3-0. Conoce las posibles alineaciones del partido del domingo 22 de marzo.

Puebla vs América: Pronóstico del partido de Liga MX Femenil

El pronóstico del partido Puebla vs América 3-0 a favor de las Águilas en la Liga MX Femenil.

Pronóstico: Puebla 0-3 América

Ángel Villacampa DT América Femenil (MEXSPORT / Christian Torres Chavez)

Puebla vs América: Posibles alineaciones del partido de Liga MX Femenil

Estas son las posibles alineaciones del partido Puebla vs América, en la Jornada 13 de Liga MX Femenil.

Puebla

Portero: Paola Pérez

Defensores: Miriam García, Lilian Fernández, Fátima Rosales, Johana Rosas

Mediocampistas: Abigail López, Jaqueline González, Vania Moron, Marlyn Campa

Delanteros: Luis de Alba y Alyssa Oviedo

América

Portera: Sandra Paños

Defensas: Gabriela García, Okeke, Kimberly Rodríguez y Mariela Ramos

Mediocampistas: Alexa Soto, Nancy Antonio, Sarah Luebbert

Delanteras: Scarlet Camberos y Geyse da Silva

Puebla vs América Femenil; domingo 22 de marzo, 12 horas (@ClubPueblaFem)

Puebla vs América: Hora y canal para ver la Jornada 13 de Liga MX Femenil

La Jornada 13 de la Liga MX Femenil continúa el domingo 22 de marzo con el partido Puebla vs América en el Estadio Cuauhtémoc. Transmiten FOX One y Tubi a las 12 horas, tiempo del centro de México.

Partido: Puebla vs América

Fecha: Domingo 22 de marzo de 2026

Fase: Jornada 13 de la Liga MX Femenil

Torneo: Clausura 2026

Horario: 12 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Cuauhtémoc

Transmisión: FOX One y Tubi

¿Cómo llegan Puebla y América la Jornada 13 de Liga MX Femenil?

Puebla vs América será un partido de dos equipos con necesidades diferentes, pero ambas con tres puntos valiosos en disputa en la Jornada 13 de la Liga MX Femenil.

Puebla suma apenas 6 puntos en el lugar 15 de la Liga MX Femenil; mientras que América pelea por los primeros lugares con 27 unidades.