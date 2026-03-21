Puebla vs América se enfrentan en la Jornada 13 de la Liga MX, y el pronóstico es triunfo de las Águilas con marcador de 3-0. Conoce las posibles alineaciones del partido del domingo 22 de marzo.
Puebla vs América: Pronóstico del partido de Liga MX Femenil
El pronóstico del partido Puebla vs América 3-0 a favor de las Águilas en la Liga MX Femenil.
- Pronóstico: Puebla 0-3 América
Puebla vs América: Posibles alineaciones del partido de Liga MX Femenil
Estas son las posibles alineaciones del partido Puebla vs América, en la Jornada 13 de Liga MX Femenil.
Puebla
- Portero: Paola Pérez
- Defensores: Miriam García, Lilian Fernández, Fátima Rosales, Johana Rosas
- Mediocampistas: Abigail López, Jaqueline González, Vania Moron, Marlyn Campa
- Delanteros: Luis de Alba y Alyssa Oviedo
América
- Portera: Sandra Paños
- Defensas: Gabriela García, Okeke, Kimberly Rodríguez y Mariela Ramos
- Mediocampistas: Alexa Soto, Nancy Antonio, Sarah Luebbert
- Delanteras: Scarlet Camberos y Geyse da Silva
Puebla vs América: Hora y canal para ver la Jornada 13 de Liga MX Femenil
La Jornada 13 de la Liga MX Femenil continúa el domingo 22 de marzo con el partido Puebla vs América en el Estadio Cuauhtémoc. Transmiten FOX One y Tubi a las 12 horas, tiempo del centro de México.
- Partido: Puebla vs América
- Fecha: Domingo 22 de marzo de 2026
- Fase: Jornada 13 de la Liga MX Femenil
- Torneo: Clausura 2026
- Horario: 12 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Cuauhtémoc
- Transmisión: FOX One y Tubi
¿Cómo llegan Puebla y América la Jornada 13 de Liga MX Femenil?
Puebla vs América será un partido de dos equipos con necesidades diferentes, pero ambas con tres puntos valiosos en disputa en la Jornada 13 de la Liga MX Femenil.
Puebla suma apenas 6 puntos en el lugar 15 de la Liga MX Femenil; mientras que América pelea por los primeros lugares con 27 unidades.