San Luis vs Santos chocan en la Jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico 2-1 en el Estadio Libertad Financiera. Conoce las posibles alineaciones del partido.
San Luis vs Santos: Pronóstico del partido de la Jornada 11 de la Liga MX
San Luis 2-1 Santos es el pronóstico en el partido de la Jornada 11 del Apertura 2026 de Liga MX.
Pronóstico: San Luis 2-1 Santos
San Luis vs Santos: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 11 de la Liga MX
Estas son las posibles alineaciones del partido San Luis vs Santos, en la Jornada 11 de Liga MX en el Apertura 2026.
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San Luis vs Santos: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 11 de la Liga MX
San Luis
- Portero: Gibrán Lajud
- Defensas: Galindo, Cruz, Águila y Torres
- Mediocampistas: Macías, Sébastien Salles-Lamonge y Llorente
- Delantero: Rodríguez, Duarte y Mora
Santos
- Portero: Carlos Acevedo
- Defensas: Mauricio Cuevas, Geovanni Pérez, Felipe Sánchez y Efraín Orona
- Mediocampistas: Aldo López, Salvador Mariscal, Luis Ángel Gómez y Ezequiel Bullaude
- Delanteros: Diego González y Kevin Palacios
San Luis vs Santos: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 11 de Liga MX
San Luis vs Santos juegan en la Jornada 11 de la Liga MX. Domingo 11 de octubre a las 17 horas por ESPN, Disney+ y ViX.
- Partido: San Luis vs Santos
- Fase: Jornada 11 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Domingo 11 de octubre de 2026
- Horario: 17 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Libertad Financiera
- Transmisión: ESPN, Disney+ y ViX