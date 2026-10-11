San Luis vs Santos chocan en la Jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico 2-1 en el Estadio Libertad Financiera. Conoce las posibles alineaciones del partido.

San Luis vs Santos: Pronóstico del partido de la Jornada 11 de la Liga MX

San Luis 2-1 Santos es el pronóstico en el partido de la Jornada 11 del Apertura 2026 de Liga MX.

Pronóstico: San Luis 2-1 Santos

San Luis vs Santos: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 11 de la Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido San Luis vs Santos, en la Jornada 11 de Liga MX en el Apertura 2026.

San Luis

Portero: Gibrán Lajud

Defensas: Galindo, Cruz, Águila y Torres

Mediocampistas: Macías, Sébastien Salles-Lamonge y Llorente

Delantero: Rodríguez, Duarte y Mora

Santos

Portero: Carlos Acevedo

Defensas: Mauricio Cuevas, Geovanni Pérez, Felipe Sánchez y Efraín Orona

Mediocampistas: Aldo López, Salvador Mariscal, Luis Ángel Gómez y Ezequiel Bullaude

Delanteros: Diego González y Kevin Palacios

San Luis vs Santos: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 11 de Liga MX

San Luis vs Santos juegan en la Jornada 11 de la Liga MX. Domingo 11 de octubre a las 17 horas por ESPN, Disney+ y ViX.