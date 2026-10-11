Penta Zero Miedo escribió una nueva página en la historia de la lucha libre mexicana al conquistar el Money in the Bank 2026 de WWE, una victoria que lo coloca ante una oportunidad única: luchar por un campeonato mundial cuando él lo decida.

El luchador mexicano logró imponerse en uno de los combates más importantes del año de WWE, en el que los participantes deben escalar una escalera para descolgar el maletín suspendido sobre el cuadrilátero.

El premio no es solamente simbólico, pues representa la posibilidad de cambiar el rumbo de una carrera en cualquier momento.

Penta Zero Miedo es el segundo mexicano en ganar el Money in the Bank

Con este triunfo, Penta Zero Miedo se convierte en el segundo mexicano en ganar el Money in the Bank, igualando la hazaña de Alberto del Río, quien conquistó el maletín en 2011 y posteriormente lo canjeó para convertirse en campeón de WWE.

Ahora, Penta Zero Miedo tendrá en sus manos una de las herramientas más peligrosas de la empresa, ya que el contrato que contiene el maletín le permite desafiar por un campeonato mundial en el momento que considere oportuno, aprovechando incluso situaciones en las que el monarca se encuentre vulnerable después de una lucha.

Penta Zero Miedo hace historia y gana el Money in the Bank 2026 de WWE. (quinto partido)

La victoria representa otro logro importante para Penta, quien ha conseguido consolidar su nombre en WWE después de construir una destacada trayectoria en distintas empresas de lucha libre.

Penta Zero Miedo se convertirá en campeón mundial en WWE

Por ahora, la gran incógnita será conocer cuándo y contra quién utilizará el maletín de Money in the Bank, pues es una decisión que podría llevarlo directamente a la cima de WWE.

Penta Zero Miedo ya hizo historia; ahora tiene la posibilidad de convertir esa hazaña en un campeonato mundial.