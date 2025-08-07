La Liga mx continúa en su Jornada 4 con el América vs Querétaro; te compartimos la fecha, horario y dónde ver el partido de las Águilas.

América no la pasó bien en la Fase de Grupos de la Leagues Cup 2025, así que buscará recuperarse en casa donde recibirá a Querétaro, en la Jornada 4 de la Liga MX.

América vs Querétaro: Fecha para ver el partido de la Jornada 4 de la Liga MX

América vs Querétaro se enfrentan el sábado 9 de agosto en partido de la Jornada 4 de la Liga MX.

América vs Querétaro: Horario para ver el partido de la Jornada 4 de la Liga MX

América vs Querétaro se miden en partido de la Jornada 4 de la Liga MX, a partir de las 19 horas, tiempo del centro de México.

América vs Querétaro: Canal para ver el partido de la Jornada 4 de la Liga MX

Las plataforma TUDN y ViX, además del Canal 5, transmitirán el partido América vs Querétaro en la Jornada 4 de la Liga MX.

Partido: América vs Querétaro

Fase: Jornada 4 de Leagues Cup 2025

Fecha: Sábado 9 de agosto de 2025

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Ciudad de los Deportes

Transmisión: TUDN, ViX y Canal 5

¿Cómo llega América a la Jornada 4 de la Liga MX vs Querétaro?

Necesitado de un triunfo contundente, así llega el América a la Jornada 4 de la Liga MX, en la que enfrentará a Querétaro.

Tras una Fase de Grupos de altibajos en la Leagues Cup 2025, América perdió confianza y ante un equipo, en el papel débil, como Querétaro, tiene buenas posibilidades de ganar con autoridad.

América suma 5 puntos en el sexto lugar de la tabla general del Apertura 2025 de la Liga MX.

¿Cómo llega Querétaro a la Jornada 4 de la Liga MX vs América?

Querétaro es último lugar de la tabla general en la Liga MX, así que sumar un punto al menos contra América sería valioso para los Gallos Blancos en la Jornada 4.

Querétaro tuvo una participación modesta en la Fase de Grupos de la Leagues Cup 2025, pero le sirvió para ajustar sus líneas de cara a la reanudación de la Liga MX.