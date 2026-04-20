El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, dio a conocer que 83 empresas se han integrado a la estrategia “Ponte Nuevo, Ponte Mundial”, donde se suman 327 millones de pesos para mejorar la infraestructura, seguridad, movilidad, medio ambiente e imagen urbana del estado, rumbo a la Copa FIFA 2026.

Durante el anuncio, el gobernador estuvo acompañado por la titular de AMAR a Nuevo León, Mariana Rodríguez Cantú, donde agradeció a las empresas y destacó el esfuerzo de la iniciativa privada.

Empresas se suman al Mundial 2026 en Nuevo León

Por su parte, Mariana Rodríguez presentó la nueva alineación de compañías que se integra al proyecto, donde destacan: Grupo México, Criser, Carnes Cárdenas, Hilton, Tecnológico de Monterrey, American Industries y otras firmas privadas.

Samuel García anuncia 327 millones en inversión rumbo al Mundial (Cinthya Gonzalez)

La funcionaria aseguró que esta cooperación ha fortalecido indicadores económicos del estado, como la generación de empleo, atracción de inversiones y creación de nuevas empresas.

También hizo un llamado a la ciudadanía a sumarse desde sus hogares, colonias y comunidades para mejorar el entorno urbano previo al Mundial 2026.

Mundial 2026 dejará legado urbano y económico en Nuevo León

De acuerdo con las autoridades, las aportaciones privadas se destinarán a diferentes rubros estratégicos como programas de reforestación, mejoramiento de parques, rehabilitación de espacios públicos, donaciones en especie, campañas sociales, movilidad y capacitación.

Samuel García anuncia 327 millones en inversión rumbo al Mundial (Cinthya Gonzalez)

Grupo México participará con árboles y plantas para áreas verdes, mientras que otras compañías colaborarán con pintura, equipamiento sanitario, recuperación de zonas urbanas y logística operativa. Mientras que el Tecnológico de Monterrey impulsará esquemas Park & Ride y acciones de movilidad para reducir congestionamientos durante el Mundial.

Samuel García sostuvo que el Mundial 2026 será una vitrina global para el estado, por lo que trabajan para consolidar infraestructura, imagen urbana y servicios públicos antes de la llegada de visitantes nacionales e internacionales.

Samuel García anuncia 327 millones en inversión rumbo al Mundial (Cinthya Gonzalez)

El gobernador confió en que el número de empresas participantes continuará creciendo y que el programa “Ponte Nuevo, Ponte Mundial” se convertirá en un modelo permanente de colaboración entre sector público y privado.