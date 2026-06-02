Mauro Doehner, enlace de Cemex con Sinergia Deportiva, confirmó que el ciclo de André-Pierre Gignac con Tigres se ha cumplido, generando dudas sobre su permanencia.

Luego del cambio de presidente deportivo de Tigres y la llegada de Carlos Emilio González y Mauro Doehner, éste último reveló que el tiempo de André-Pierre Gignac con el conjunto felino ha sido de calidad lleno de títulos.

“André es una leyenda, siempre ha tenido nuestro respeto, admiración y agradecimiento. Son 11 años de satisfacciones, levantar copas, su profesionalismo, su calidad, entrega, solo agradecimiento. Los ciclos son los ciclos y los ciclos se cumplen. Hemos estado en conversaciones con él para ver qué sigue para él”. Mauro Doehner, enlace de Cemex con Sinergia Deportiva.

André-Pierre Gignac podría unirse a la directiva de Tigres

Carlos Emilio González, nuevo presidente de Tigres, señaló que existen pláticas con André-Pierre Gignac para que se mantenga en la institución felina.

Indicó que incluso el jugador francés ha dejado abierta la posibilidad de que llegue a la parte directiva de los Tigres.

“Me ha tocado en estos años casi 30 años es detectar talento ¿qué es lo que hacen a un ejecutivo y a una persona exitosa? Pues son las características que tiene André Pierre-Gignac. Si él decide hacer la transición a ser un ejecutivo, tiene pasión, disciplina impresionante, es muy inteligente y esas son las características que tienen los grandes ejecutivos”, afirmó el presidente de los regiomontanos sobre el nuevo rol que podría desempeñar Gignac.

André-Pierre Gignac podría dejar Tigres tras declaraciones de la directiva. (Jose Hernandez / Jose Hernandez)

André-Pierre Gignac quiere seguir jugando con Tigres

Mauro Doehner añadió que André-Pierre Gignac ha manifestado su deseo de seguir jugando en Tigres, aunque apuntó que ese tema lo tiene que responder el jugador francés.