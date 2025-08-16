Nuevo León promueve su cultura en CDMX rumbo al Mundial 2026

El Gobierno del nuevo Nuevo León montó en el sur de Ciudad de México la muestra ‘Ponte nuevo, ponte Mundial’, como preparativo para la justa deportiva que está a 10 meses de arrancar actividades.

La titular de la dependencia, Maricarmen Martínez Villarreal, viajó a la capital del país para inaugurar la muestra acompañada por autoridades de la alcaldía y por Gabriela Cuevas, representante del Gobierno de México para la organización del Mundial de la Fifa.

Martínez señaló que el estado de Nuevo León ya se está preparando para el certamen con obras de infraestructura que le darán un nuevo rostro a la Zona Metropolitana de Monterrey como corredores verdes y dos nuevas líneas del Metro.

La secretaria calculó que entre 300 mil y 400 mil turistas viajarán a Monterrey antes y durante el Mundial 2026, y para todos ellos Nuevo León tiene como meta organizar el mejor Fan Fest no sólo de México sino de todas las 16 sedes mundialistas.

El Estadio Monterrey será sede de tres partidos de primera ronda con equipos aún por anunciar los días 14, 20 y 24 de junio de 2026, y de un partido de dieciseisavos de final el 29 de junio.

“Vamos a demostrarle al mundo que Nuevo León está listo, que tenemos un estadio maravilloso y que queremos recibir a los turistas de todo el mundo. Vengan a Monterrey” Maricarmen Martínez, secretaria de Turismo de Nuevo León

Destaca Cuevas la emoción de los regios de cara al mundial

Por su parte, Gabriela Cuevas apuntó que, desde que fue nombrada embajadora del Gobierno de México para la Copa del Mundo, Nuevo León se ha mostrado con la mejor intención de trabajar de la mano para garantizar que la Copa del Mundo sea todo un éxito.

Cuevas felicitó a Martínez y envió saludos al gobernador Samuel García, con quien también ha tenido muy buenas reuniones de trabajo.

“Vamos a vivir un momento bien importante para nuestro país porque a nivel mundial vamos a ser los únicos de todo el planeta en albergar por tercera ocasión una copa mundial de fútbol” Gabriela Cuevas

(Cortesía)

La funcionaria federal agregó que el plan del gobierno federal es lograr que los aficionados decidan conocer más rincones de México más allá de las tres ciudades mundialistas, conociendo los viñedos del centro o las playas que nos hacen mundialmente famosos.

También apuntó que el contexto geopolítico puede jugar a favor de México, pues las políticas de Donald Trump han causado una caída de 9 por ciento en el turismo en Estados Unidos. En este sentido, muchos aficionados que pensaban ir al mundial podrían cambiar planes y preferir disfrutarlo en una de las sedes mexicanas, aseguró.

La muestra ‘Ponte nuevo, ponte Mundial’ estará abierta al público del 15 al 17 de marzo en la Casa de la Cultura Jaime Sabines, ubicada en Avenida Revolución 1747, San Ángel, en un horario de 10:00 a 17:00 horas.