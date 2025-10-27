A través de un mensaje en sus redes sociales, el gobernador de Nuevo León, Samuel García de 37 años de edad, ha confirmado que ha ordenado sancionar a los hombres que emborracharon a un perro en el municipio de Aramberri.

“Estoy pidiendo a Parque y Vida Silvestre y Medio Ambiente que vayan inmediatamente a sancionar a estos cuates de Aramberri que pusieron a un perro a ingerir alcohol”. Samuel García, gobernador de Nuevo León

Sanciones con las que el gobernador de Nuevo León, Samuel García aseguró se aplicará “todo el peso de la ley para castigar a quien maltrate a los animales” en el estado.

Asimismo, el gobernador de Nuevo León, Samuel García dijo que con esto, espera que su mensaje sea contundente con estas acciones a favor de los derechos para los animales.

“Tenemos que ser muy contundentes, que los animales se cuiden, se respeten. Van a clausurar ese lugar y a sancionar muy fuerte penalmente a estos cuates que le dieron whisky a un perro” Samuel García, gobernador de Nuevo León

TODO EL PESO DE LA LEY PARA CASTIGAR A QUIEN MALTRATE A LOS ANIMALES DE NUEVO LEÓN.



Ya notificamos a Parques y Vida Silvestre de Nuevo León y a la nueva División Ambiental para atender inmediatamente el caso, clausurar el negocio y sancionar a los presuntos sujetos que obligaron… pic.twitter.com/0vtHHl0MtM — Samuel García (@samuel_garcias) October 27, 2025

¿Qué sanciones se aplican por maltrato animal en Nuevo León? Este podría ser el castigo a hombres que emborracharon a un perro en Aramberri

Según la ley, en el estado de Nuevo León existen tanto sanciones administrativas como penales para todos aquellos que ejerzan el maltrato animal.

Por lo que los los hombres involucrados de emborrachar a un perro en Aramberri podrían enfrentarse a sanciones administrativas como:

Multas

Aseguramiento del animal

Clausura temporal o definitiva del lugar donde se comenta el maltrato

Trabajo comunitario

Mientas que las sanciones de manera penal, según el Código, todas aquellas personas que ejerzan el maltrato animal en el estado de Nuevo León, gobernado por Samuel García, podrían afrontar:

Prisión de hasta 1 año

Multa de hasta 6 mil pesos

Penalizaciones adicionales