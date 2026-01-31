La final femenil del Australian Open 2026 se definió con una victoria de Elena Rybakina sobre Aryna Sabalenka para proclamarse campeona este año.

Elena Rybakina venció a Aryna Sabalenka por 6-4, 4-6 y 6-4 en la final femenil del Australian Open 2026.

La número 5 del mundo remontó un 0-3 en el decisivo tercer set, logrando dos breaks en el último set del partido. Con la victoria de hoy, Rybakina gana su segundo Grand Slam y su primer Abierto de Australia.

¿Cómo fue la victoria de Elena Rybakina sobre Aryna Sabalenka en el Australian Open 2026?

Elena Rybakina y Aryna Sabalenka hicieron el paseo de campeonas justo antes de entrar a la cancha para disputar la final femenil del Australian Open 2026.

En el primer set de la final femenil del Australian Open 2026, Aryna Sabalenka demostró la potencia que caracteriza para ponerse 30-0 arriba, pero Elena Rybakina respondió y luego de ganar tres puntos consecutivos, creó un punto de break y, aunque Sabalenka lo salvó, Rybakina le rompió el servicio en el deuce.

Tras el break temprano y retención de Rybakina, las tenistas intercambiaron retenciones durante cinco juegos consecutivos. Sabalenka dejó a Rybakina sin lograr puntos en el quinto juego, culminando con un ace, para reducir la diferencia a 3-2.

Conforme avanzó el partido y con una ventaja de 5-4, 40-30, Rybakina se aseguró el campeonato contra Sabalenka.

Elena Rybakina hace historia en el Australian Open 2026

Aunque solo consiguió seis en la final femenil del Australian Open 2026, Elena Rybakina acumuló 47 durante todo el torneo, y el 47.º fue el más importante.

Elena Rybakina consiguió su primera Copa Memorial Daphne Akhurst tras vencer a una de las mejores tenistas de la historia: Aryna Sabalenka.