Rommel Pacheco, director de la CONADE, destacó la nueva mentalidad de los atletas mexicanos luego de que México hiciera historia en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.

“Hablemos cosas positivas del deporte, buscar ahí y rascarle lo negativo es lo que vende y siempre lo van a tratar de hacer, pero ¿por qué no darle la vuelta a la moneda y anunciar los logros de los atletas? Cada uno de ellos y su familia han trabajado por estar ahí y en ellos inspiran a todo México.” Rommel Pacheco, director de Conade

Durante la mañanera del 12 de agosto de 2026 de Claudia Sheinbaum, Pacheco celebró que la delegación mexicana cerrara su participación con 407 medallas: 167 de oro, 125 de plata y 115 de bronce, resultado que convirtió a México en tricampeón de la justa regional.

Rommel Pacheco destaca cambio de mentalidad en atletas mexicanos

Para el titular de la CONADE, el resultado no sólo debe medirse por el número de preseas, sino por el cambio en la manera de competir de los deportistas mexicanos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Pacheco resaltó que México consiguió medallas en 50 deportes distintos, con oros en 35 disciplinas, además de señalar que las mujeres encabezaron la cosecha de preseas, por lo que el funcionario consideró que estos resultados muestran una generación que compite con mayor confianza y ambición.

“Lo vimos en el mundial de fútbol: todo México celebrando, y así como celebramos el fútbol, también hay que celebrar a cada uno de los atletas.” Rommel Pacheco, director de Conade

La actuación en Santo Domingo también reforzó el discurso de que México puede aspirar a resultados históricos en competencias internacionales, ya que la delegación superó su propia marca de medallas y tuvo como una de sus figuras a la nadadora Celia Pulido, quien consiguió 11 preseas en la justa.

Pacheco adelantó que el acompañamiento a los atletas continuará rumbo a los Juegos Panamericanos y anunció que se premiará cada medalla obtenida, en lugar de reconocer únicamente la presea de mayor valor.

Con el mensaje de transformar el “¿y si sí?” en un “aquí sí”, la nueva etapa del deporte mexicano busca que el récord de los Centroamericanos sea punto de partida y no una meta final destacando la mentalidad en atletas mexicanos.