México hizo historia en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 al cerrar su participación con 407 medallas, la mejor cosecha de su historia en la justa regional, pero de ese total, 198 fueron obtenidas por mujeres mexicanas, quienes además conquistaron 83 medallas de oro.

“Las mujeres mexicanas encabezaron la cosecha de nuestra delegación con 198 medallas y 83 oros; esta no solamente fue la mejor participación de México por el número de medallas, fue también por la cantidad de disciplinas en las que ganamos, por las marcas que se rompieron, por quienes llegaron por primera vez y se subieron al podio, por quienes volvieron a ganar y por una nueva generación de atletas que hoy empieza a escribir su propia historia.” Rommel Pacheco

La actuación de las atletas mexicanas representó prácticamente la mitad de todas las preseas conseguidas por la delegación, que terminó en el primer lugar del medallero con 167 oros, 125 platas y 115 bronces.

Mujeres mexicanas son protagonistas del histórico récord en Centroamericanos 2026

Durante la presentación de los resultados, Rommel Pacheco, titular de la Conade, destacó que las mujeres encabezaron la cosecha mexicana con sus 198 medallas y 83 oros, una aportación fundamental para establecer el nuevo récord nacional.

La delegación mexicana consiguió preseas en 50 deportes y al menos una medalla de oro en 35 disciplinas, además, 493 atletas subieron al podio y 91 consiguieron tres medallas o más, reflejo de la amplitud del desempeño nacional.

El histórico resultado fue reconocido en Palacio Nacional con la presidenta Claudia Sheinbaum, donde se destacó el trabajo de los deportistas mexicanos, de igual manera, Rommel Pacheco también adelantó que aumentarán los estímulos para los atletas, mientras la preparación continuará rumbo a los Juegos Panamericanos de Lima 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.