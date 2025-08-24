Rommel Pacheco, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), dio un importante anuncio en torno al beneficio de los deportes acuáticos en México.

México es una de las potencias en competencias de deportes acuáticos y esto ha quedado reflejado con los recientes logros de atletas como Osmar Olvera, la Selección Nacional de Natación Artística y hasta jóvenes como Celia Pulido.

Es por ello que Rommel Pacheco, ex clavadista, informó en la mañanera del 22 de agosto que se han conformado mesas de trabajo enfocadas a la creación de federaciones que mejoren la organización de los deportes acuáticos en México.

Rommel Pacheco anuncia la creación de 4 federaciones para regresar el orden a los deportes acuáticos en México

Rommel Pacheco, titular de la Conade, informó que a petición de la presidenta Claudia Sheinbaum se comenzó a trabajar en mejorar el orden de los deportes acuáticos en México, mismo que han entregado medallas al país en días recientes.

A través de mesas de trabajo entre la Conade y los deportistas, se está enfocando en una reestructuración en torno a la organización de los deportes acuáticos en México, estos nuevos espacios contarán con mayor participación de los deportistas en la toma de decisiones y elecciones de presidentes de las federaciones.

Esta reestructuración incluye la creación de nuevas federaciones y la participación de organizaciones civiles que apoyen a los atletas e impulsen la inclusión entre comunidades urbanas y rurales.

¿Cuáles serán las nuevas federaciones que mejorarán la organización de los deportes acuáticos en México?

De acuerdo con Rommel Pacheco, titular de la Conade, las medidas que se están implantando en los deportes acuáticos en México surgen a raíz de una petición directa de la presidenta Claudia Sheinbaum en pro de los atletas.

Es por ello que tras las problemáticas en la federación de deportes acuáticos, Pacheco aseguró que ahora contarán con cuatro nuevas federaciones que son las siguientes:

Natación y aguas abiertas

Clavados y clavados de altura

Waterpolo

Natación artística

Esta división es parte de la estrategia de la Conade para que los atletas tengan voz y voto, además de otorgarles los recursos necesarios para futuras competencias y que los próximos presidentes respondan a los intereses de los deportistas.