Va en serio

En verdad que genera mucha tristeza que la Comisión Estabilizadora que había designado la FINA en este proceso de mejorar las condiciones de los deportes acuáticos en nuestro país y que había hecho un trabajo extraordinario, coronando la participación de los deportistas para ir al Campeonato Mundial, haya sufrido un duro golpe con la renuncia de su presidente Javier Díaz y su vicepresidente Rodrigo González.

Da tristeza porque esto puede generar nuevos problemas, cuando se supone que habíamos avanzado en algo mientras llegaban las elecciones en busca de un nuevo presidente de la Federación Mexicana de Natación. Ojalá me equivoque, pero hay mucho por hacer, mucho en qué ponerse de acuerdo y trabajar en conjunto, para evitar que esto ocurra.

Se debe trabajar buscando, primero que nada, una nueva Comisión Estabilizadora, pero sobre todo, lo que se necesita es que separar las disciplinas, es decir, hacer una federación por cada una de las actividades que existen en los deportes acuáticos: Clavados y clavados de altura; natación y aguas abiertas; natación artística y polo acuático.

La única forma en la que México puede estabilizarse en los deportes acuáticos

Es la única forma en la que México puede estabilizarse en los deportes acuáticos.

Por ahí ha trascendido que algún personaje de clavados tomaría la Comisión Estabilizadora, lo cual no es malo, pero el escenario que se plantea en este espacio, dicho por mucha gente de todas las disciplinas, resultaría mejor.

Si están separadas las cuatro disciplinas podrán trabajar de mejor manera, cada quien enfocado en lo suyo y así evitar problemas como el que acaba de pasar para la selección de los clavadistas rumbo al Campeonato del Mundo, en la que las malas decisiones y presiones de quienes deberían unir y no separar, se están reflejando ahora en los pésimos resultados. Qué daño le están haciendo a un deporte tan increíble como los clavados, cuando era hora de mostrar su liderazgo llevando a los mejores a Budapest.

Es triste lo que pasa por la política que envuelve esto. Ojalá el COM vea que lo más importante es una estabilización y un trabajo por disciplinas y no concentrar el poder en una sola persona, que venga de un deporte acuático en específico.

Que los clavados los maneje alguien de clavados, y la natación alguien de natación

Lo ideas es que los clavados los maneje alguien de clavados, la natación artística alguien de natación artística, el polo acuático alguien de polo acuático y por supuesto, que la natación la maneje alguien de la natación. Y no digo que la quiere manejar Nelson Vargas porque no es así, sino que sea una persona de natación, que sabe de las necesidades y proyección que puede tener este deporte, al que siempre estaré dispuesto a ayudar por el amor que le tengo y como lo he hecho desde el inicio de la labor de la Comisión Estabilizadora. Yo estoy contento con mi nombramiento como miembro honorario de la FMN y lo único que me gustaría es que mis opiniones sean escuchadas y tomadas en cuenta si valen la pena, pero para nada quiero dirigir la natación. Y una de esas opiniones es, insisto, la de tener una federación por cada disciplina.

Lo peor que nos puede pasar en estos momentos es que siga Kiril Todorov al frente de todo; lo menos malo, es que no se separen por disciplinas; y lo mejor sería justo eso, que cada uno de los deportes acuáticos se manejen por separado para que se enfoquen en lo que realmente se necesita para un verdadero cambio en los deportes acuático de nuestro país.