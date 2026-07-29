Después de la brillante actuación de Isaac del Toro en el Tour de Francia masculino, donde consiguió un histórico tercer lugar en la clasificación general y el maillot blanco, ahora será el turno de Romina Hinojosa de representar a México en el Tour de Francia Femenino.

La ciclista originaria de Tampico, Tamaulipas, Romina Hinojosa, fue incluida por el Intermarché-Lotto Ladies en la lista oficial de siete corredoras que disputarán el Tour de Francia del 1 al 9 de agosto, consolidándose como una de las principales figuras mexicanas del ciclismo internacional.

Romina Hinojosa llega con grandes actuaciones al Tour de Francia

La directora deportiva del equipo belga, Grace Verbeke, destacó las cualidades de todas las integrantes del plantel y tuvo palabras especiales para Romina Hinojosa, resaltando su desempeño en los recorridos de alta montaña.

“Marieke Meert y Romina Hinojosa Cruz se sienten como en casa en los terrenos más exigentes y han demostrado repetidamente su compromiso con el equipo a lo largo de la temporada”, afirmó Verbeke, quien considera que este grupo de ciclistas representa el futuro de la escuadra.

No solo Isaac del Toro: Romina Hinojosa también escribirá historia en el Tour de Francia. (Stefano Sirotti / MEXSPORT)

Romina Hinojosa llega al Tour con resultados importantes en el calendario europeo, pues durante la temporada obtuvo el segundo lugar en una etapa del Giro Mediterráneo Rosa, además de finalizar en la decimoctava posición de la Vuelta a Portugal.

México volverá a tener un representante en el Tour de Francia

Apenas unos días después del éxito de Isaac del Toro, México volverá a tener representación en la máxima competencia del ciclismo mundial.

Con su capacidad para rendir en la montaña y el respaldo de su equipo, Romina Hinojosa buscará dejar huella en el Tour de Francia Femenino 2026.