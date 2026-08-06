Romina Hinojosa sigue su participación en el Tour de Francia 2026 y en la Etapa 7, programada para este viernes 7 de agosto 2026 a las 7:45 horas, buscará mejorar su posición.
En la Etapa 6, Romina Hinojosa llegó en la posición 87 para subir al lugar 131 general.
Este viernes llega la Etapa 7 considerada la reina del Tour de Francia femeninio debido a su inédita llegada en alto al Mont Ventoux.
- Evento: Tour de Francia 2026
- Fase: Etapa 7
- Fecha: Viernes 7 de agosto
- Horario: 7:45 horas, tiempo del centro de México
- Recorrido: 146.8 km entre las localidades de La Voulte-sur-Rhône hacia Mont Ventoux.
- Sede: Francia
- Transmisión: ESPN y Disney+
Romina Hinojosa: hora para ver la Etapa 7 del Tour de Francia 2026
Romina Hinojosa correrá a partir de las 7:45 horas la Etapa 7 del Tour de Francia 2026, el jueves 6 de agosto.
Romina Hinojosa: canal para ver la Etapa 7 del Tour de Francia 2026
ESPN y Disney+ transmiten el Tour de Francia 2026, en el que Romina Hinojosa participa por primera vez.
- Evento: Tour de Francia 2026
- Fase: Etapa 7
- Fecha: Viernes 7 de agosto
- Horario: 7:45 horas, tiempo del centro de México
- Recorrido: 146.8 km entre las localidades de La Voulte-sur-Rhône hacia Mont Ventoux
- Sede: Francia
- Transmisión: ESPN y Disney+
Perfil y recorrido de la Etapa 7 del Tour de Francia 2026
La carrera de la Etapa 7 del Tour de Francia 2026 iniciará en La Voulte-sur Rhône con destino en Mont Ventoux.
La jornada en la que correrá Romina Hinojosa suma cuatro ascensos clave que seleccionarán el pelotón antes de la gran subida definitiva.