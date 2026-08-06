Romina Hinojosa sigue su participación en el Tour de Francia 2026 y en la Etapa 7, programada para este viernes 7 de agosto 2026 a las 7:45 horas, buscará mejorar su posición.

En la Etapa 6, Romina Hinojosa llegó en la posición 87 para subir al lugar 131 general.

Este viernes llega la Etapa 7 considerada la reina del Tour de Francia femeninio debido a su inédita llegada en alto al Mont Ventoux.

Evento: Tour de Francia 2026

Fase: Etapa 7

Fecha: Viernes 7 de agosto

Horario: 7:45 horas, tiempo del centro de México

Recorrido: 146.8 km entre las localidades de La Voulte-sur-Rhône hacia Mont Ventoux.

Sede: Francia

Transmisión: ESPN y Disney+

Romina Hinojosa en el Tour de Francia 2026

Romina Hinojosa: hora para ver la Etapa 7 del Tour de Francia 2026

Romina Hinojosa correrá a partir de las 7:45 horas la Etapa 7 del Tour de Francia 2026, el jueves 6 de agosto.

Romina Hinojosa: canal para ver la Etapa 7 del Tour de Francia 2026

ESPN y Disney+ transmiten el Tour de Francia 2026, en el que Romina Hinojosa participa por primera vez.

Evento: Tour de Francia 2026

Fase: Etapa 7

Fecha: Viernes 7 de agosto

Horario: 7:45 horas, tiempo del centro de México

Recorrido: 146.8 km entre las localidades de La Voulte-sur-Rhône hacia Mont Ventoux

Sede: Francia

Transmisión: ESPN y Disney+

Perfil y recorrido de la Etapa 7 del Tour de Francia 2026

La carrera de la Etapa 7 del Tour de Francia 2026 iniciará en La Voulte-sur Rhône con destino en Mont Ventoux.

La jornada en la que correrá Romina Hinojosa suma cuatro ascensos clave que seleccionarán el pelotón antes de la gran subida definitiva.