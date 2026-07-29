Romina Hinojosa cobró notoriedad internacional por ser confirmada para el Tour de France Femmes avec Zwift 2026. Mantiene una relación con el también ciclista mexicano Isaac del Toro.

La pedalista del equipo Lotto-Intermarché Ladies se ha consolidado como una de las principales figuras del ciclismo nacional y forma parte de la nueva generación de atletas mexicanas que compiten en Europa.

¿Quién es Romina Hinojosa?

Romina Hinojosa Cruz es una ciclista profesional mexicana especializada en pruebas de ruta.

Originaria de San Pedro Garza García, Nuevo León, desde muy joven comenzó a competir en el ciclismo de alto rendimiento y posteriormente dio el salto al circuito europeo, donde ha desarrollado gran parte de su carrera profesional.

Actualmente forma parte del equipo Lotto-Intermarché Ladies, escuadra con la que disputa competencias del calendario internacional de la Unión Ciclista Internacional (UCI).

Romina Hinojosa, ciclista mexicana (Facebook)

¿Cuántos años tiene Romina Hinojosa?

Romina Hinojosa nació el 30 de noviembre de 2002, por lo que actualmente tiene 23 años.

¿Quién es el novio de Romina Hinojosa?

Romina Hinojosa mantiene una relación con el ciclista mexicano Isaac del Toro, uno de los principales referentes del ciclismo nacional.

La pareja ha compartido algunos momentos públicamente. Durante el Tour de Francia 2026, Isaac del Toro entregó a Romina el tradicional ramo de flores que recibió tras subir al podio como líder de la clasificación de los jóvenes, gesto que llamó la atención de aficionados y medios deportivos.

Isaac del Toro (Stefano Sirotti / MEXSPORT)

¿Qué signo zodiacal es Romina Hinojosa?

Al haber nacido el 30 de noviembre, Romina Hinojosa pertenece al signo zodiacal Sagitario.

¿Qué estudió Romina Hinojosa?

Hasta el momento, Romina Hinojosa no ha hecho pública información sobre su formación académica o los estudios que ha realizado.

Romina Hinojosa (Instagram | @romina_hinojosa02)

¿En qué equipo corre Romina Hinojosa?

Romina Hinojosa corre para el Lotto-Intermarché Ladies, equipo profesional con el que participa en competencias internacionales de ruta.

Durante la temporada 2026 disputó pruebas como el Tour de Pologne Women, la Volta a Portugal Feminina y fue incluida en la plantilla que competirá en el Tour de Francia Femenino, el evento más prestigioso del ciclismo femenino mundial.

Romina Hinojosa se convirtió en la primera ciclista mexicana en participar en el Tour de Francia Femenino, cuya edición 2026 se disputa del 1 al 9 de agosto.

Su inclusión en la alineación del Lotto-Intermarché Ladies representa un momento histórico para el ciclismo mexicano, ya que ninguna otra corredora del país había tomado la salida en la prueba desde la creación del actual Tour de France Femmes en 2022.