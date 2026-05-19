Ricardo Monreal organiza intercambio de estampas del Mundial 2026 en la Cámara de Diputados.

La euforia por llenar el álbum Panini del Mundial 2026 de la FIFA llegó al Palacio Legislativo de San Lázaro, ya que Ricardo Monreal convocó a un intercambio masivo de cromos de fútbol.

Así será el intercambio de estampas del Mundial 2026 en la Cámara de Diputados que organiza Ricardo Monreal

A través de redes sociales, Ricardo Monreal invitó al intercambio de estampas del Mundial 2026 en la Cámara de Diputados.

El evento se realizará el viernes 22 de mayo a las 10:00 de la mañana en la Cámara de Diputados.

En su invitación, Ricardo Monreal enfatizó que: “nadie debe sustraerse a vivir la fiesta del Mundial y todos sus desprendimientos y consecuencias de este gran evento...“.

Vive la pasión del Mundial con nosotros.

Te esperamos este 22 de mayo a las 10:00 h en la Cámara de @Mx_Diputados, para nuestro intercambio de estampas mundialistas.

Regístrate: https://t.co/WduHLanFlT pic.twitter.com/haaF5BFCVC — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) May 17, 2026

La intención del intercambio de estampas en San Lázaro es compartir y convivir con otros aficionados al fútbol.

Además de ayudar a que el público llene su álbum del Mundial 2026, el cual se ha convertido en todo un fenómeno previo a inicio del torneo de la FIFA.

Para participar en el intercambio de estampas del Mundial 2026 que organiza Ricardo Monreal es obligatorio:

Contar con un álbum personal del Mundial 2026

Tener estampas repetidas para cambiar con otros aficionados

Además de llenar un formulario de registro que se encuentra en las redes de Ricardo Monreal, donde se piden datos como:

Nombre

Celular

Correo electrónico

Entidad federativa

Selección favorita

Nombre del adulto acompañante (solo en caso de menores de edad)