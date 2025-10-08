Netflix, una de las plataformas de streaming líderes en el mundo, estaría contemplando la posibilidad de adquirir los derechos de transmisión de la Champions League para sumar la prestigiosa competición a su amplio catálogo.

Desde hace ya varios años las aplicaciones de streaming se adentraron en el mundo de los deportes al comprar los derechos de transmisión de competiciones como la Liga MX, la Premier League, la NBA y hasta la Fórmula 1.

Hoy en día, la Champions League ya no es transmitida en televisión abierta, pues HBO MAX y FOX son dueños de los derechos de transmisión y pasan dichos partidos a través de sus apps (HBO MAX y Caliente TV) y de sus canales de señal de paga.

Sin embargo, Netflix tendría planeado sumarse a la competencia por los derechos de transmisión de la que es considerada por muchos como el mejor torneo de clubes en todo el mundo.

Dan a conocer que Netflix quiere comprar los derechos para pasar la Champions League

Gaby Meza, comunicadora fundadora del medio Fuera De Foco, dio a conocer a través de sus redes sociales que Netflix tiene planeado comprar los derechos de transmisión de la Champions League para la temporada 2026/2027.

¡QUIEREN LA CHAMPIONS! ⚽️ NETFLIX quiere adquirir los derechos de transmisión de la UEFA CHAMPIONS LEAGUE para la temporada 26/27. El servicio de streaming tiene como objetivo ofrecer más contenido deportivo en vivo a sus suscriptores.



Actualmente transmiten algunos juegos de… pic.twitter.com/gVUkUudo19 — Gaby Meza 🍿 (@GabyMeza8) October 8, 2025

Luego de experimentar con partidos de la NFL, funciones de la WWE y hasta haber transmitido en exclusiva la pelea de Canelo Álvarez contra Terrence Crawford, Netflix buscaría añadir la Champions League a su nutrido catálogo.

Sin embargo, por el momento los derechos de transmisión de la también llamada Copa de Europa pertenecen a HBO MAX y FOX, luego de que Fox Sports México perdió el 50% que tenía debido a los problemas financieros que atraviesa la empresa.

¿Cuánto tiene que pagar un aficionado en México para ver la Champions League?

Debido a que HBO MAX tiene el 50% de los derechos de transmisión de la Champions League y FOX tiene el otro 50% se tienen que pagar dos suscripciones para las aplicaciones de streaming para poder ver la competición.

La suscripción más barata para tener acceso a HBO MAX tiene un costo de $149 al mes, pero si se contrata el plan anual, cada mes sale a $119. El costo de Caliente TV (aplicación de streaming de FOX) tiene un costo de $175 al mes y $140 por mes con el plan anual.

Es decir, un aficionado que no quiera perderse un solo partido de la Champions League tiene que desembolsar $324 ($259 al mes con en los planes anuales) para poderla seguir de manera legal.