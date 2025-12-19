Real Madrid vs Sevilla se miden en la Jornada 17 de LaLiga. Conoce el pronóstico y las posibles alineaciones del partido en el Saantiago Bernabéu.
Real Madrid vs Sevilla: Pronóstico del partido de la Jornada 17 de LaLiga
La presión por alcanzar al FC Barcelona en la cima de LaLiga hace favorito a Real Madrid contra Sevilla en la Jornada 17 de la competencia.
El pronóstico es triunfo del Real Madrid 3-1 sobre Sevilla en el Estadio Santiago Bernabéu.
- Pronóstico: Real Madrid 3-1 Sevilla
Real Madrid vs Sevilla: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 17 de LaLiga
Estas son las posibles alineaciones del partido Real Madrid vs Sevilla en la Jornada 17 de LaLiga.
Real Madrid
- Portero: Courtois
- Defensas: Fran García, Rüdiger, Huijseny Valverde
- Mediocampistas: Tchouaméni, Arda Güler y Bellingham
- Delanteros: Vinicius, Mbappé y Rodrygo
Sevilla
- Portero: Vlachodimos
- Defensas: Oso, Castrín, Gudelj, Cardoso y Carmona
- Mediocampistas: Mendy, Agoumé y Sow
- Delanteros: Isaac Romero y Peque
Real Madrid vs Sevilla: Día, hora y canal para ver el partido de la Jornada 17 de LaLiga
El sábado 20 de diciembre continúa la Jornada 17 de LaLiga con el partido Real Madrid y Sevilla, que iniciará a las 14 horas, tiempo del centro de México.
La plataforma SKY Sports transmitirá el partido Real Madrid vs Sevilla.
- Partido: Real Madrid vs Sevilla
- Fase: Jornada 17 de LaLiga
- Fecha: Sábado 20 de diciembre de 2025
- Horario: 14 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Santiago Bernabéu
- Transmisión: SKY Sports
¿Cómo llegan Real Madrid y Sevilla a la Jornada 17 de LaLiga?
El Real Madrid recibe a Sevilla en la Jornada 17 de LaLiga, después de vencer 2-1 al equipo Alavés en su anterior partido de la competencia.
Con el triunfo sobre Alavés, el Real Madrid llegó a 39 puntos en el segundo lugar de LaLiga, cuatro unidades abajo del líder FC Barcelona.
Además, Real Madrid avanzó sobre el Talavera en la Copa del Rey.
Previo a su partido de la Jornada 17 de LaLiga, Sevilla goleó 4-0 al Real Oviedo, para llegar a 20 puntos en el noveno lugar del torneo.
A diferencia del Real Madrid, el Sevilla no logró clasificar a la siguiente ronda de la Copa del Rey.