Real Madrid vs Sevilla se miden en la Jornada 17 de LaLiga. Conoce el pronóstico y las posibles alineaciones del partido en el Saantiago Bernabéu.

Real Madrid vs Sevilla: Pronóstico del partido de la Jornada 17 de LaLiga

La presión por alcanzar al FC Barcelona en la cima de LaLiga hace favorito a Real Madrid contra Sevilla en la Jornada 17 de la competencia.

El pronóstico es triunfo del Real Madrid 3-1 sobre Sevilla en el Estadio Santiago Bernabéu.

Pronóstico: Real Madrid 3-1 Sevilla

Real Madrid vs Sevilla: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 17 de LaLiga

Estas son las posibles alineaciones del partido Real Madrid vs Sevilla en la Jornada 17 de LaLiga.

Real Madrid

Portero: Courtois

Defensas: Fran García, Rüdiger, Huijseny Valverde

Mediocampistas: Tchouaméni, Arda Güler y Bellingham

Delanteros: Vinicius, Mbappé y Rodrygo

Sevilla

Portero: Vlachodimos

Defensas: Oso, Castrín, Gudelj, Cardoso y Carmona

Mediocampistas: Mendy, Agoumé y Sow

Delanteros: Isaac Romero y Peque

Real Madrid vs Sevilla: Día, hora y canal para ver el partido de la Jornada 17 de LaLiga

El sábado 20 de diciembre continúa la Jornada 17 de LaLiga con el partido Real Madrid y Sevilla, que iniciará a las 14 horas, tiempo del centro de México.

La plataforma SKY Sports transmitirá el partido Real Madrid vs Sevilla.

Partido: Real Madrid vs Sevilla

Fase: Jornada 17 de LaLiga

Fecha: Sábado 20 de diciembre de 2025

Horario: 14 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Santiago Bernabéu

Transmisión: SKY Sports

¿Cómo llegan Real Madrid y Sevilla a la Jornada 17 de LaLiga?

El Real Madrid recibe a Sevilla en la Jornada 17 de LaLiga, después de vencer 2-1 al equipo Alavés en su anterior partido de la competencia.

Con el triunfo sobre Alavés, el Real Madrid llegó a 39 puntos en el segundo lugar de LaLiga, cuatro unidades abajo del líder FC Barcelona.

Además, Real Madrid avanzó sobre el Talavera en la Copa del Rey.

Previo a su partido de la Jornada 17 de LaLiga, Sevilla goleó 4-0 al Real Oviedo, para llegar a 20 puntos en el noveno lugar del torneo.

A diferencia del Real Madrid, el Sevilla no logró clasificar a la siguiente ronda de la Copa del Rey.