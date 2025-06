El gran fin de semana en NASCAR llegó a su fin. Por primera vez, se dieron puntos en la Cup Series fuera de Estados Unidos, fue en México y se los llevó Shane van Gisbergen.

Sin duda, los ojos de todos los asistentes del Autódromo Hermanos Rodríguez que presenciaron el NASCAR Cup Series en México estaban en Daniel Suárez, que es compañero de Shane van Gisbergen.

Y es que el piloto mexicano ganó la Xfinity Series, considerada la segunda división de NASCAR, el día 14 de junio y frente a toda su gente.

Sin embargo, en la carrera más esperada no obtuvo el mejor resultado en el día del padre en México. Pero veamos lo que sucedió en el cierre de este gran evento.

NASCAR Cup Series en México: Shane van Gisbergen se queda con el primer lugar

Shane van Gisbergen fue el protagonista de la NASCAR Cup Series en México, el sábado logró terminar en la pole position y en ese mismo lugar terminó la carrera.

Se benefició de una ligera lluvia, Shane van Gisbergen, en el Autódromo Hermanos Rodríguez, pues es un gran piloto con la pista mojada. De esa forma lideró 60 de 100 y se llevó la victoria.

Y como vimos, esta fue la primera vez que la NASCAR Cup Series otorgó puntos fuera de Estados Unidos.

Daniel Suárez no logra cerrar de la mejor manera en la NASCAR Cup Series en México

Ahora veamos cómo le fue al piloto mexicano que participó en la Nascar Cup Series en México. La realidad es que Daniel Suárez no tuvo un buen resultado como el sábado, que ganó la Xfinity Series.

Daniel Suárez finalizó en la posición 19, algo inesperado pues había clasificado en el lugar 10. Como ya sabemos, fue su compañero de TrackHouse Racing, Shane van Gisbergen, el que se llevó el primer lugar.

“Me hubiera gustado estar un poco más en la pelea en la parte del frente, pero así funcionan las cosas. Hoy simplemente no se dio. Di mi máximo, el equipo también, teníamos un carro bueno para estar peleando entre las primeras cinco o 10 posiciones, pero no funcionó. Ni modo, fue parte de la estrategia“, comentó el piloto mexicano.