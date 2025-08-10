El fin de semana en Nascar vivió un momento de tensión, ya que el piloto que ganó en la categoría de Xfinity Series resultó con una fractura de clavícula.

El piloto fue atendido de manera inmediata y trasladado a un hospital, lugar en el que se le notificó que solo sufrió una fractura de clavícula y no podrá competir en la Nascar Cup Series.

A pesar de lo aparatosa de la caída, las consecuencias no fueron más allá y solo tendrá que esperar algunos días para volver a las pistas.

¿Quién es el piloto que ganó en Nascar y se fracturó la clavícula?

Connor Zilisch, joven promesa de la Nascar Xfinity Series, terminó su fin de semana en el hospital tras un inusual accidente en plena celebración.

Con apenas 19 años, llegaba a Watkins Glen como líder de la Nascar Xfinity Series y sumó allí su sexta victoria de la temporada, pero la euforia se convirtió rápidamente en preocupación.

El momento desafortunado llegó cuando intentó subir al techo de su auto para festejar. Su pie izquierdo se enredó en la malla de la ventanilla, provocando una caída de cabeza contra el asfalto.

Asistido de inmediato por el equipo médico del circuito, Zilisch fue llevado en camilla al centro de atención en Watkins Glen y, posteriormente, a un hospital local.

Aunque las pruebas descartaron lesiones graves en cabeza y cuello, el diagnóstico final confirmó una fractura de clavícula.

19-year-old NASCAR star Connor Zilisch broke his collarbone getting out of his car to celebrate his victory pic.twitter.com/7FG95KUObK — Jomboy Media (@JomboyMedia) August 10, 2025

Connor Zilisch manda mensaje tras fractura en Nascar

Tras el accidente que sufrió en plena celebración de una victoria en Nascar, Connor Zilisch decidió romper el silencio en redes sociales.

En un breve mensaje, el joven piloto explicó que ya había dejado el hospital y que su recuperación estaba en marcha.

“Gracias a todos por comunicarse hoy. Salí del hospital y ya estoy mejorando”, escribió, dejando en claro que, aunque la caída fue aparatosa, los exámenes médicos no revelaron lesiones graves en la cabeza y solo resultó con una clavícula rota.

Este percance provocó que no pudiera correr este domingo 10 de agosto en la Nascar Cup Series con Trackhouse Racing Team, equipo al que pertenece el mexicano Daniel Suárez.