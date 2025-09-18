La piloto mexicana Regina Sirvent protagonizó el nuevo comercial de Nintendo Switch.

Regina Sirvent es la primera piloto mexicana en ganar una carrera internacional de Nascar.

¿Quién es Regina Sirvent? La piloto mexicana que aparece en el comercial de Nintendo Switch.

Reina Sirvent es una piloto de carreras nacida en la CDMX, conocida por ser la primera mujer mexicana integrante en NASCAR.

La piloto es miembro del programa en desarrollo de conductores de NASCAR Drive for Diversity en 2024.

Regina Sirvent, piloto de la Nascar (Instagram/@reginasirvent)

¿Qué edad tiene Regina Sirvent?

Retina Sirvent nació el 13 de febrero de 2003; actualmente tiene 22 años de edad.

¿Quién es el esposo de Regina Sirvent?

Regina Sirvent no está casada.

¿Qué signo zodiacal es Regina Sirvent?

Regina Sirvent es Acuario y las personas bajo este signo zodiacal son creativas, independientes y humanitarias.

Regina Sirvent (Instagram/@reginasirvent)

¿Cuántos hijos Regina Sirvent?

Regina Sirvent no tiene hijos.

¿Qué estudió Regina Sirvent?

Regina Sirvent estudia ingeniería industrial e innovación tecnológica.

¿En qué ha trabajado Regina Sirvent?

Regina Sirvent fue piloto de karting desde los 9 años y a los 14 años inició en trucks de NASCAR PEAK México.

A los 17 años, Regina Sirvent se convirtió en la primer mujer en ganar en la categoría Truck de NASCAR México.

En 2021 fue seleccionada para ser parte del programa NASCAR Drive for Diversity y fue la única latina seleccionada.

El año pasado corrió en la pista improvisada del Coliseo de Los Ángeles.

Regina Sirvent (Instagram/@reginasirvent)

Regina Sirvent participó en el comercial de Nintendo Switch 2

Nintendo lanzó un nuevo comercial del Switch 2 y Regina Sirvent fue la protagonista, quien mostró sus habilidades jugando Mario Kart World.

“Nintendo enciende los motores. Descubre el nuevo comercial de Nintendo Switch con Mario Kart World protagonizado por Regina Sirvent, la primera mujer mexicana en Arca y en estar en un podio de NASCAR México” Nintendo Switch 2

El comercial inicia con la toma de un casco rosa con el nombre de Regina Sirvent.

La piloto aparece jugando con Nintendo Switch 2, quien trata de mostrar su conexión con el mundo del automovilismo.

Además, Nintendo Switch 2 muestra la funcionalidad del GameChat y Regina Sirvent demuestra como la comunicación en tiempo real complementa la experiencia compartida.

Nintendo Switch 2 cuenta con el GameChat, el cual permite que los jugadores conversen y facilite el juego entre gamers.

La funcionalidad del GameChat será gratuita hasta el 31 de marzo de 2026, posteriormente tendrás que suscribirte a Nintendo Switch Online para seguir con el acceso.