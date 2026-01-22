El FC Barcelona confirmó que Pedri sufrió una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha durante la victoria sobre Slavia Praga en Champions League.

El mediocampista Pedro González López estará fuera un mes y se perderá al menos siete partidos, incluyendo duelos clave de LaLiga, Copa del Rey y Champions.

Estos son los partidos que se perdería Pedri con el FC Barcelona:

Real Oviedo | LaLiga Copenhague | Champions League Elche | LaLiga Albacete | Copa del Rey Mallorca | LaLiga Girona | LaLiga Levante | LaLiga

¿Cuál es la lesión por la que Pedri se perdería al menos 7 partidos del FC Barcelona?

A través de un comunicado, el FC Barcelona confirmó cuál es la lesión que sufrió Pedri, por la que se perdería al menos 7 partidos del equipo culé.

El FC Barcelona compartió que, las pruebas realizadas confirmaron que Pedri sufre una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha, que se hizo en el partido contra el Slavia de Praga.

Tiempo de recuperación de Pedri tras sufrir lesión

El tiempo de recuperación de Pedri será de un mes, luego de salir lesionado del Eden Arena en el minuto 61 contra Slavia Praga, cuando el FC Barcelona empataba a dos goles con el equipo local.

Pedri dio una asistencia en uno de los goles de Fermín López, antes de lesionarse.

Pedro ha sido titular en 24 partidos del FC Barcelona esta temporada, con cuatro goles en su cuenta.

Pedri González con el Barcelona (Emilio Morenatti / AP)

¿Cuándo juega el FC Barcelona su próximo partido?

El primer partido que se perderá Pedri con el FC Barcelona, será el domingo 25 de enero, cuando los culés reciban a Real Oviedo en la Jornada 21 de LaLiga.

El miércoles 28 de enero, el FC Barcelona buscará su clasificación directa a la siguiente ronda en la Champions League ante el Copenhague.