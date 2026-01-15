Real Sociedad vs FC Barcelona se miden en la Jornada 20 de LaLiga. Consulta a qué hora ver en SKY Sports el partido programado el domingo 18 de enero.

Partido: Real vs Sociedad vs FC Barcelona

Real vs Sociedad vs FC Barcelona Fase: Jornada 20 de LaLiga

Fecha: Domingo 18 de enero de 2026

Horario: 14:00 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio de Anoeta

Estadio de Anoeta Transmisión: SKY Sports

Real Sociedad vs FC Barcelona: Hora para ver la Jornada 20 de LaLiga

El domingo 18 de enero de 2026 se juega la Jornada 20 de LaLiga, cuando FC Barcelona visite a la Real Sociedad.

El partido Real Sociedad vs FC Barcelona arranca a las 14 horas, tiempo del centro de México.

Real Sociedad vs FC Barcelona: Canal para ver la Jornada 20 de LaLiga

La plataforma SKY Sports transmitirá el partido Real Sociedad vs FC Barcelona en la Jornada 20 de LaLiga.

¿Cómo llega FC Barcelona a la Jornada 20 de LaLiga?

El FC Barcelona venció a Real Madrid en la Final de la Supercopa de España 2026, y llega a la cancha de la Real Sociedad como líder de LaLiga.

Con 49 puntos, el FC Barcelona mantiene ventaja de cuatro unidades sobre Real Madrid, sublíder de LaLiga.

Previo a su reaparición en LaLiga, el FC Barcelona jugará los octavos de final de la Copa del Rey en la cancha del Racing de Santander.

La cita del FC Barcelona en la Copa del Rey es el jueves 15 de enero de 2026.

Así llega la Real Sociedad a su partido de LaLiga vs FC Barcelona

La Real Sociedad recibe al líder de LaLiga, FC Barcelona, en la Jornada 20 de la competencia.

En la Jornada 19 de LaLiga, la Real Sociedad derrotó 2-1 al Getafe en calidad de visitante para llegar a 21 puntos.

Real Sociedad ocupa el lugar 11 en la Copa del Rey, así que, busca un resultado positivo que lo acerque a los sitios de clasificación a torneos europeos.