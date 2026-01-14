Real Madrid vs Levante se miden en la Jornada 20 de LaLiga. Conoce el día, hora y canal para ver el partido de los merengues.

Partido: Real Madrid vs Levante

Fase: Jornada 20

Torneo: LaLiga

Fecha: Sábado 17 de enero de 2026

Horario: 7 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Santiago Bernabéu

Transmisión: SKY Sports

Real Madrid vs Levante: Día para ver el partido de la Jornada 18 de LaLiga

El sábado 17 de enero continúa la Jornada 20 de LaLiga con cuatro partidos, entre ellos el Real Madrid y Levante.

Real Madrid vs Levante: Hora para ver el partido de la Jornada 20 de LaLiga

El partido Real Madrid vs Levante iniciará a las 7 horas, tiempo del centro de México, como parte de la Jornada 20 de LaLiga.

Real Madrid vs Levante: Canal para ver el partido de la Jornada 20 de LaLiga

La plataforma SKY Sports transmitirá el partido Real Madrid vs Levante.

Partido: Real Madrid vs Levante

Fase: Jornada 20

Torneo: LaLiga

Fecha: Sábado 17 de enero de 2026

Horario: 7 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Santiago Bernabéu

Transmisión: SKY Sports

¿Cómo llega el Real Madrid a la Jornada 20 de LaLiga?

El Real Madrid goleó 5-1 a Betis en la Jornada 18 de LaLiga, con lo que se mantiene en el subliderato de la competencia española.

Cuatro puntos menos que el líder, FC Barcelona, suma Real Madrid, pero debido a la derrota en la Final de la Supercopa de España 2026, los merengues estrenarán DT.

Álvaro Arbeloa será el nuevo encargado de la dirección técnica del Real Madrid, en busca de pelear por LaLiga, Champions League y Copa del Rey.

Sin embargo, en la Copa del Rey, Real Madrid fue eliminado por Albacete en lo que es el segundo fracaso merengue en la temporada.

¿Cómo llega Levante al partido de la Jornada 20 de LaLiga vs Real Madrid?

Previo a su partido de la Jornada 20 de LaLiga vs Real Madrid, Levante empató 1-1 con Espanyol, pero se mantiene en zona de descenso de la competencia.

Con 14 puntos, Levante ocupa el penúltimo lugar de LaLiga, por lo que le urge sumar contra Real Madrid.