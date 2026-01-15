Real Madrid vs Levante se miden en la Jornada 20 de LaLiga. Conoce el pronóstico y las posibles alineaciones de su partido del sábado 17 de enero.

Real Madrid vs Levante: Pronóstico del partido de la Jornada 20 de LaLiga

El pronóstico del partido Real Madrid vs Levante es triunfo por la mínima del equipo merengue, lo que mantendrá a los blancos en la pelea por el título de LaLiga con el FC Barcelona.

Pronóstico Real Madrid 1-0 Levante

Real Madrid vs Levante: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 20 de LaLiga

Estas son las posibles alineaciones del partido Real Madrid vs Levante, que se jugará el sábado 17 de enero en el Estadio Santiago Bernabéu.

Real Madrid

Portero: Courtois

Defensores: Carvajal, Rudiger, Huijsen, Carreras

Mediocampistas: Camavinga, Bellingham, Tchouameni

Delanteros: Rodrygo, Mbappé, Vinicius

Levante

Portero: Ryan

Defensores: Toljan, Fuente, Moreno, Pampín

Mediocampistas: Vencedor, Martínez, Alvarez

Delanteros: Eyong, Romero, Losada

Real Madrid vs Levante: Día, hora y canal para ver el partido de la Jornada 20 de LaLiga

El sábado 17 de enero es uno de los primeros juegos de la Jornada 20 de LaLiga con cuatro partidos, entre ellos el Real Madrid vs Levante.

El partido Real Madrid vs Levante iniciará a las 07:00 horas y será transmitido en la plataforma SKY Sports.

Partido: Real Madrid vs Levante

Fase: Jornada 20

Torneo: LaLiga

Fecha: Sábado 17 de enero de 2026

Horario: 07:00 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Santiago Bernabéu

Transmisión: SKY Sports

¿Cómo llegan Real Madrid y Levante a la Jornada 20 de LaLiga?

El Real Madrid fue derrotado por el FC Barcelona en la final de la Supercopa de España, con un marcador de 3-2, mientras que en LaLiga le ganaron 5-1 al Betis para mantenerse en el subliderato del torneo.

Con el triunfo sobre el Betis, el Real Madrid tiene 45 puntos y se mantiene en el segundo lugar de LaLiga, cuatro unidades abajo del líder FC Barcelona.

Previo a su partido de la Jornada 20 de LaLiga vs Real Madrid, Levante empató 1-1 con Espanyol, para llegar a 14 puntos en el décimo noveno lugar del torneo.