¡Partidazo en la Jornada 20 de LaLiga! Real Sociedad vs FC Barcelona se enfrentan este domingo 18 de enero. Conoce el pronóstico y las posibles alineaciones.

Real Sociedad vs FC Barcelona: Pronóstico del partido de la Jornada 20 de LaLiga

El pronóstico del partido Real Sociedad vs FC Barcelona es triunfo de los blaugranas por marcador de 1-2, lo que le permitirá a los culés mantenerse en la cima de la tabla de posiciones de LaLiga.

Pronóstico Real Sociedad 1-2 FC Barcelona

Real Sociedad vs FC Barcelona: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 20 de LaLiga

Estas son las posibles alineaciones del partido Real Sociedad vs FC Barcelona, que se jugará el domingo 18 de enero en Anoeta.

Real Sociedad:

Portero: Remiro

Defensores: Aramburu, Martín, Caleta y Gómez

Mediocampistas: Kubo, Turrientes, Soler y Guedes

Delanteros: Méndez y Oyarzabal

FC Barcelona:

Portero: Joan García

Defensores: Balde, García, Cubarsi, Koundé

Mediocampistas: Pedri y Frankie de Jong, López

Delanteros: Raphinha, Lamine Yamal y Ferrán Torres

Real Sociedad vs FC Barcelona: Día, hora y canal para ver el partido de la Jornada 20 de LaLiga

El domingo 18 de enero se disputará uno de los duelos más atractivos de la Jornada 20 de LaLiga, hablamos de la Real Sociedad vs FC Barcelona en Anoeta.

El partido Real Sociedad vs FC Barcelona iniciará a las 14:00 horas (tiempo del centro de México) y será transmitido a través del canal 1516 de Sky Sports.

Partido: Real Sociedad vs FC Barcelona

Fase: Jornada 20

Torneo: LaLiga

Fecha: Domingo 18 de enero de 2026

Horario: 14:00 horas, (tiempo del centro de México)

Sede: Estadio Anoeta

Transmisión: Sky Sports

¿Cómo llegan Real Sociedad y FC Barcelona a la Jornada 20 de LaLiga?

FC Barcelona llegará al compromiso de la Jornada 20 de LaLiga de España ante la Real Sociedad con el ánimo a tope luego de vencer al Real Madrid en la final de la Supercopa de España 2026.

Además de conquistar el título de la Supercopa de España, FC Barcelona eliminó al Racing Club de la Copa del Rey y se mantiene con vida en la búsqueda de un nuevo trofeo.

En cuanto a la Real Sociedad, viene de eliminar a Osasuna en la Copa del Rey. Sin embargo, los últimos partidos en LaLiga como local han resultado más complicados de lo esperado y suma tres juegos sin conocer la victoria.