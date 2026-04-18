Atlético de Madrid vs Real Sociedad se jugó este sábado 18 de abril, la gran final de la Copa del Rey 2026, donde el ganador fue el cuadro txuri-urdin en tanda de penales.

Marcador: Atlético de Madrid 2-2 Real Sociedad (Penales 3-4) | Final de la Copa del Rey 2026

Así fue el Atlético de Madrid vs Real Sociedad final Copa del Rey

La final de la Copa del Rey 2026 entre Atlético de Madrid y Real Sociedad fue un duelo muy entretenido de principio a fin, incluso con un gol al minuto 1 de partido y tres goles solo en los primeros 45 minutos.

Atlético empató en la recta final del segundo tiempo, obligando a que el partido se definiera en tiempos extras y a la postre en tanda de penales.

Goles y situaciones del partido:

Minuto 1: Gol de Ander Barrenetxea (Real Sociedad)

Minuto 19: Gol de Ademola Lookman (Atlético de Madrid)

Minuto 45+1′: Gol de Mikel Oyarzabal (Real Sociedad)

Minuto 83: Gol de Julián Álvarez (Atlético de Madrid)

Tanda de penales:

Alexander Sorloth (Atlético de Madrid) falla

Carlos Soler (Real Sociedad) anota

Julián Álvarez (Atlético de Madrid) falla

Orri Oskarsson (Real Sociedad) falla

Nicolás González (Atlético de Madrid) anota

Luka Sucic (Real Sociedad) anota

Thiago Almada (Atlético de Madrid) anota

Aihen Muñoz (Real Sociedad) anota

Alex Baena (Atlético de Madrid) anota

Pablo Marín (Real Sociedad) anota

Atlético de Madrid vs Real Sociedad: ¿Cuántos títulos tienen de Copa del Rey?

El Atlético de Madrid es uno de los equipos más ganadores de la Copa del Rey, el segundo torneo más importante del futbol español, con un total de 10 títulos.

Mientras que la Real Sociedad, tras el triunfo de este sábado, ya cuenta con cuatro trofeos ganados en la Copa del Rey.

¿Cuándo vuelven a jugar Atlético de Madrid y Real Sociedad?

Atlético de Madrid y Real Sociedad vuelven a la actividad en pocos días, cuando disputen su partido de la Jornada 33 de LaLiga.

El equipo colchonero visitará al Elche el miércoles 22 de abril, mientras que la Real Sociedad recibirá al Getafe el mismo día.