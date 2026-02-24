Kylian Mbappé se perdería partido ante Benfica en la Champions League.

El Real Madrid enfrentará al Benfica este miércoles 25 de febrero en la vuelta de los playoffs de la Champions League, en el Estadio Santiago Bernabéu.

La participación de Kylian Mbappé generó incertidumbre tras un reporte de L’Équipe que señaló molestias en su rodilla izquierda.

Sin embargo, el técnico merengue, Álvaro Arbeloa, aseguró que el delantero francés está listo para jugar y destacó su compromiso con el club.

El partido se disputará a las 14:00 horas, tiempo del centro de México, con transmisión por Fox One y HBO Max.

DT del Real Madrid asegura que Kylian Mbappé jugará vs Benfica

La información filtrada por el medio francés, L’Équipe, que indicó que Kylian Mbappé se sometió a pruebas para ver si podía estar en la banca contra Benfica y que sería imposible que estuviera en la banca, contrasta con las declaraciones del entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa.

Y es que ante los medios de comunicación, el DT del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, afirmó que Kylian Mbappé sí jugará contra Benfica.

“Kylian está listo para jugar mañana, lo cual... en este momento, es lo más importante. Por supuesto, lleva aquí varias semanas y... y todo el mundo sabe que, bueno... sobre todo, lo que quería destacar es el compromiso que está demostrando. Con sus compañeros, con su equipo, con su entrenador, con el club, con sus aficionados. Creo que es muy importante destacar el enorme esfuerzo que está haciendo Kylian”, indicó Álvaro Arbeloa sobre el estado físico de Kylian Mbappé.

El entrenador del conjunto merengue señaló que el jugador francés es una pieza importante en la plantilla debido a sus grandes cualidades dentro del campo.

“Es un jugador decisivo. Creo que cualquier defensa, cuando se enfrenta a él, sabe que puede decidir un partido con cualquier acción. Y... bueno... está listo para mañana, estamos seguros de que lo necesitaremos y hará un gran partido”, reiteró el DT del club blanco.

