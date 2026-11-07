El Real Madrid alcanzó al FC Barcelona en el liderato de LaLiga tras vencer 3-0 al Valencia de Javier Aguirre, en partido de la Jornada 12.

Marcador final: Real Madrid 3-0 Valencia

Con la victoria en el Santiago Bernabéu, el Real Madrid llegó a 30 puntos. misma cantidad que el líder FC Barcelona, que enfrenta al Atlético de Madrid en su partido de la Jornada 12.

Javier Aguirre y el Valencia se estancaron en 9 puntos, en el penúltimo lugar de LaLiga y en riesgo de descenso.

Javier Aguirre no ha logrado la regularidad al frente del Valencia (Alberto Saiz / AP Photo/Alberto Saiz)

Valencia vs Real Madrid: así se definió el partido de la Jornada 12 de LaLiga

Valencia vs Real Madrid se midieron en busca de una victoria para mejorar su posición en la tabla general. El primero para alejarse del descenso, y los merengues con la mente puesta en el liderato.

Pese a ser visitante, la mayor calidad del Real Madrid le dio el triunfo gracias a dos goles en el primer tiempo.

Así fueron los goles del partido Valencia vs Real Madrid:

Minuto 28: Gol de Federico Valverde (Real Madrid 1-0 Valencia)

Minuto 36: Gol de Arda Güller (Real Madrid 2-0 Valencia)

Minut0 75: Gol de Kylian Mbappé (Real Madrid 3-0 Valencia)

Arda Güller anotó el segundo gol del Real Madrid (Alberto Saiz / AP Photo/Alberto Saiz)

¿Cuándo vuelven a jugar Valencia y Real Madrid en LaLiga?

Valencia y Real Madrid volverán a la actividad en la Jornada 13 de LaLiga, que inicia el 20 de noviembre.

Valencia visita al Rayo Vallecano el sábado 21 de noviembre, mientras que Real Madrid repite el mismo día como anfitrión del Celta de Vigo.