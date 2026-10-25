El Real Madrid se llevó una valiosa victoria en el Clásico de LaLiga tras imponerse 2-1 al Barcelona en un duelo que tuvo a Kylian Mbappé como figura determinante.

Marcador final: Barcelona 1-2 Real Madrid.

Kylian Mbappé firmó un doblete, incluido el gol del triunfo en los minutos finales, para darle tres puntos clave al conjunto merengue en la pelea por los primeros puestos del campeonato.

A pesar de la derrota, el Barcelona se mantuvo como líder de la clasificación, mientras que el Real Madrid recortó distancia y confirmó sus aspiraciones al título.

Barcelona vs Real Madrid: así se definió el partido de la Jornada 10 de LaLiga

Barcelona vs Real Madrid se midieron en busca de una victoria para mejorar su posición en la tabla general.

Barcelona con la necesidad de mantenerse en el primer lugar, mientras Real Madrid en busca de mantenerse en los primeros lugares de la temporada 2026-2027 de LaLiga.

Así fueron los goles del partido Barcelona vs Real Madrid:

Minuto 41: Gol de Kylian Mbappé (Real Madrid)

Minuto 61: Gol de Raphinha (Barcelona)

Minuto 87: Gol de Kylian Mbappé (Real Madrid)

¿Cuándo vuelven a jugar Barcelona y Real Madrid en LaLiga?

Barcelona y Real Madrid volverán a la actividad en la Jornada 11 de LaLiga.

Barcelona recibe al Alavés el sábado 31 de octubre, mientras que Real Madrid enfrenta a Racing el domingo 1 de noviembre.