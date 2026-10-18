Real Madrid vs Sevilla jugaron en actividad de la Jornada 9 de LaLiga, con resultado de 4-1.

Después del resultado en la Jornada 9, Real Madrid se ubica en tercer lugar con 21 puntos.

Sevilla, por su parte, se quedó con 14 unidades en la sexta posición del Apertura 2026.

Marcador final: Real Madrid 4-1 Sevilla.

Real Madrid vs Sevilla: así se definió el partido de la Jornada 9 de LaLiga

Real Madrid vs Sevilla se midieron en busca de una victoria para mejorar su posición en la tabla general.

Real Madrid con la necesidad de seguir en la pelea de los primeros lugares en el torneo, mientras Sevilla en busca de acercarse a puestos europeos en la tabla general de LaLiga.

Así fueron los goles del partido Real Madrid vs Sevilla:

Minuto 30: Gol de Arda Güller (Real Madrid)

Minuto 37: Gol de Kylian Mbappé (Real Madrid)

Minuto 63: Gol de Kylian Mbappé (Real Madrid)

Minuto 80: Gol de Manu Bueno (Sevilla)

Minuto 82: Gol de Yan Diomandé (Real Madrid)

¿Cuándo vuelven a jugar Real Madrid y Sevilla en LaLiga?

Real Madrid y Sevilla volverán a la actividad en la Jornada 10 de LaLiga, en el campeonato 2026-2027.

Real Madrid visita a FC Barcelona el domingo 25 de octubre, mientras que Sevilla enfrenta a Osasuna el lunes 26.