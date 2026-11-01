El Real Madrid se llevó una valiosa victoria ante Racing en LaLiga tras imponerse 3-0 en un duelo que fue determinante para seguir en la pelea por el liderato.

Marcador final: Racing 0-3 Real Madrid.

Kylian Mbappé abrió el marcador al minuto 11, Jude Bellingham al 22 y Yan Diomandé sentenció el partido a minuto 36, para darle tres puntos clave al conjunto merengue.

Con la victoria, el Real Madrid se mantuvo como tercero de la clasificación, mientras que el Barcelona sigue como líder con 30 puntos.

Racing vs Real Madrid: así se definió el partido de la Jornada 11 de LaLiga

Racing vs Real Madrid se midieron en busca de una victoria para mejorar su posición en la tabla general.

Racing con la necesidad de salir de los últimos lugares, mientras Real Madrid en busca de mantenerse en los primeros lugares de la temporada 2026-2027 de LaLiga.

Así fueron los goles del partido Racing vs Real Madrid:

Minuto 11: Gol de Kylian Mbappé (Real Madrid)

Minuto 22: Gol de Jude Bellingham (Real Madrid)

Minuto 36: Gol de Yan Diomandé (Real Madrid)

¿Cuándo vuelven a jugar Racing y Real Madrid en LaLiga?

Racing y Real Madrid volverán a la actividad en la Jornada 12 de LaLiga.

Racnig visita al Málaga el sábado 7 de noviembre, mientras que Real Madrid enfrenta al Valencia el domingo 7 de noviembre.