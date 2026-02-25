Real Madrid se metió a los octavos de final de la Champions League 2026 luego de eliminar al Benfica en la ronda de los playoffs.

Real Madrid vs Benfica se midieron en la vuelta de los playoffs de la Champions League 2026, con el marcador en la ida, 1-0 a favor de los merengues.

¿Cómo quedaron Real Madrid vs Benfica en la vuelta de la Champions League 2026?

Con triunfo 2-1 en el Estadio Santiago Bernabéu, el Real Madrid superó en el global 3-1 al Benfica metiéndose en la ronda de octavos de final de la Champions League 2026.

Goles del partido:

Minuto 14: Gol de Rafa Silva | Benfica 1-0 Real Madrid

Minuto 16: Aurélien Tchouaméni | Real Madrid 1-1 Benfica

Minuto 80: Vinícius Jr. | Real Madrid 2-1 Benfica

Vinícius Jr. anotó el 2-1 en el Santiago Bernabéu (Manu Fernandez / AP)

¿Por qué se metió Real Madrid a los octavos de final de la Champions League 2026?

El Real Madrid venció 3-1 en el marcador global al Benfica, gracias a la ventaja lograda en el partido de ida de playoffs de la Champions League 2026 en Portugal.

Así, la victoria 2-1 en su cancha, le bastó al Real Madrid para meterse a los octavos de final de l Champions League 2026.

Marcador global: Real Madrid 3-1 Benfica

¿Cuándo conocerá el Real Madrid a su rival en los octavos de final de la Champions League 2026?

El sorteo de los octavos de final de la Champions League 2026 será el viernes 27 de febrero, día en el que el Real Madrid conocerá a su rival.

El Real Madrid podría enfrentar a Manchester City o Sporting de Portugal en los octavos de final de la Champions League 2026.