Los playoffs de la Champions League 2026 están por terminar, pero el torneo sigue su curso en una nueva ronda. Aquí te decimos la fecha, sede y formato del sorteo de los octavos de final.
- Torneo: Champions League
- Fase: Sorteo de octavos de final
- Fecha: Viernes 27 de febrero de 2026
- Horario: 5 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Nyon, Suiza
- Transmisión: UEFA.com, HBO Max y Fox One
Champions League 2026: Fecha para ver el sorteo de octavos de final
El sorteo de octavos de final de la Champions League se realizará el viernes 27 de febrero de 2026 para conocer los enfrentamientos de la siguiente ronda de la competencia europea.
Champions League 2026: Sede del sorteo de octavos de final
El sorteo de octavos de final de la Champions League se llevará a cabo en Nyon, Suiza, el próximo viernes 27 de febrero de 2026.
Champions League 2026: Hora para ver el sorteo de octavos de final
El sorteo de octavos de final de la Champions League será a las 5 horas, tiempo del centro de México, y se realizará desde Nyon, Suiza.
- Torneo: Champions League
- Fase: Sorteo de octavos de final
- Fecha: Viernes 27 de febrero de 2026
- Horario: 5 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Nyon, Suiza
- Transmisión: UEFA.com, HBO Max y Fox One
¿Cómo es el formato de los octavos de final de la Champions League?
A diferencia de ediciones anteriores de la Champions League, los ocho cabezas de serie ya conocen los dos posibles rivales que podrían enfrentar, definidos en el sorteo de playoffs. Es decir, el sorteo determinará cuál de esas dos opciones se concreta para cada club.
- Arsenal vs el ganador de Olympiaco/Leverkusen o el de Dortmund/Atalanta
- Bayern Múnich vs el ganador de Olympiacos/Leverkusen o el de Dortmund/Atalanta
- Liverpool vs el ganador de Brujas/Atlético de Madrid o el de Galatasaray/Juventus
- Tottenham vs el ganador de Brujas/Atlético de Madrid o el de Galatasaray/Juventus
- Barcelona vs el ganador de Mónaco/PSG o el de Qarabag/Newcastle
- Chelsea vs el ganador de Mónaco/PSG o el de Qarabag/Newcastle
- Sporting CP vs el ganador de Benfica/Real Madrid o el de Bodo/Inter
- Manchester City vs el ganador de Benfica/Real Madrid o el de Bodo/Inter