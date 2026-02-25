Los playoffs de la Champions League 2026 están por terminar, pero el torneo sigue su curso en una nueva ronda. Aquí te decimos la fecha, sede y formato del sorteo de los octavos de final.

Torneo: Champions League

Fase: Sorteo de octavos de final

Fecha: Viernes 27 de febrero de 2026

Horario: 5 horas, tiempo del centro de México

Sede: Nyon, Suiza

Transmisión: UEFA.com, HBO Max y Fox One

Champions League 2026: Fecha para ver el sorteo de octavos de final

El sorteo de octavos de final de la Champions League se realizará el viernes 27 de febrero de 2026 para conocer los enfrentamientos de la siguiente ronda de la competencia europea.

Champions League 2026: Sede del sorteo de octavos de final

El sorteo de octavos de final de la Champions League se llevará a cabo en Nyon, Suiza, el próximo viernes 27 de febrero de 2026.

Champions League 2026: Hora para ver el sorteo de octavos de final

El sorteo de octavos de final de la Champions League será a las 5 horas, tiempo del centro de México, y se realizará desde Nyon, Suiza.

Torneo: Champions League

Fase: Sorteo de octavos de final

Fecha: Viernes 27 de febrero de 2026

Horario: 5 horas, tiempo del centro de México

Sede: Nyon, Suiza

Transmisión: UEFA.com, HBO Max y Fox One

¿Cómo es el formato de los octavos de final de la Champions League?

A diferencia de ediciones anteriores de la Champions League, los ocho cabezas de serie ya conocen los dos posibles rivales que podrían enfrentar, definidos en el sorteo de playoffs. Es decir, el sorteo determinará cuál de esas dos opciones se concreta para cada club.