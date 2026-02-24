La Champions League 2026 poco a poco va conociendo a los clasificados a octavos de final luego de que se jugó la primera parte de la vuelta de los playoffs de la competencia europea.

Luego de una fase de liga y unos playoffs que han dejado varias sorpresas, ya se conoce a algunos de los 16 equipos que disputarán los octavos de final de la Champion League.

¿Cuáles son los equipos que clasificaron de forma directa a octavos de la Champions League?

Al término de la Fase de Liga de la Champions League, los ocho mejores posicionados clasificaron de forma directa a los octavos de final, por lo que no tuvieron que pasaron los playoffs de la competencia.

Estos son los equipos que clasificaron directo a los octavos de la Champions League.

Arsenal

Bayern Múnich

Liverpool

Tottenham

Barcelona

Chelsea

Sporting de Lisboa

Manchester City

¿Cuáles son los equipos que avanzaron a octavos de final de la Champions League tras ganar playoffs?

Este martes 24 de febrero se definieron a los primeros equipos que aseguraron su boleto a los octavos de final de la Champions League por la vía de los playoffs:

Atlético de Madrid

Bodo/Glimt

Newcastle

Bayer Leverkusen

Champions League 2026: Equipos que avanzaron a octavos de final tras ganar playoffs. (Jon Super / AP)

¿Cuándo es el sorteo de los octavos de final de la Champions League?

Los playoffs de la Champions League 2026 están por terminar, pero el torneo sigue su curso en una nueva ronda. Aquí te decimos la fecha, sede y formato del sorteo de los octavos de final.