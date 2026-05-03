El Real Madrid venció al Espanyol en el partido de la Jornada 34 de LaLiga por 0-2 para así seguir acercándose al FC Barcelona en el liderato del campeonato español.

Marcador final partido de la Jornada 34 de LaLiga: Espanyol 0-2 Real Madrid

¿Cómo fue el triunfo del Real Madrid sobre el Espanyol en el partido de la Jornada 34 de LaLiga?

El Real Madrid derrotó al Espanyol en la Jornada 34 de LaLiga.

Así fueron los goles de la victoria del Real Madrid sobre el Espanyol:

Minuto 54: Gol de Vinícius Jr. (Real Madrid)

Minuto 66: Gol de Vinícius Jr. (Real Madrid)

Real Madrid derrota al Espanyol previo al Clásico contra el FC Barcelona. (AP)

Real Madrid lejos de ser campeón de LaLiga; FC Barcelona son los líderes

Real Madrid ganó el encuentro contra el Espanyol, correspondiente a la Jornada 34 de LaLiga, sin embargo, está lejos de coronarse debido a que el FC Barcelona se encuentra de líder con varios puntos de diferencia.

Pese a ganar los próximos partidos de LaLiga, el FC Barcelona tendría que sufrir más de una derrota para dejarle el paso libre al Real Madrid, algo que se ve poco probable que suceda con muy pocas fechas por jugar.

¿Cuándo será el próximo partido del Real Madrid en LaLiga?

Real Madrid jugará la Jornada 35 de LaLiga en contra del FC Barcelona, partido crucial para seguir peleando por el liderato del campeonato.

El partido entre Real Madrid y el FC Barcelona se llevará a cabo a las 13 horas, tiempo del centro de México, en el Camp Nou, el 10 de mayo de 2026.