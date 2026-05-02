Osasuna vs FC Barcelona se enfrentaron en la Jornada 34 de LaLiga y el equipo blaugrana logró una victoria que los afianza en el primer lugar de la tabla de posiciones. Con la posibilidad de coronarse ante el Real Madrid.

Marcador final: Osasuna 1-2 FC Barcelona | Jornada 34 de LaLiga

FC Barcelona es líder de LaLiga (Miguel Oses / AP)

¿Cómo fue el triunfo del FC Barcelona vs Osasuna en la Jornada 34 de LaLiga?

FC Barcelona visitó al Osasuna en la cancha del Sadar, con el objetivo de acercarse más al que parece inminente título de LaLiga.

Un partido parejo que se resolvió en los minutos finales a favor del FC Barcelona.

Goles del partido Osasuna vs FC Barcelona:

Minuto 81 | Gol de Robert Lewandowski para el 1-0 del FC Barcelona

Minuto 86 | Gol de Ferran; el 2-0 a favor del FC Barcelona

Minutos 88 | Raúl García anota el 1-2 definitivo para el Osasuna

¿Cómo va FC Barcelona en LaLiga tras la Jornada 34?

Tras el encuentro frente Osasuna, el FC Barcelona acumula un total de 88 puntos tras 34 partidos jugados en la temporada actual de LaLiga.

Esto lo mantiene como líder de LaLiga, manteniendo un margen de 14 puntos ante el Real Madrid que es su más cercano contrincante.

Con 12 puntos por disputar, ganar el título de LaLiga está cada vez más cerca para el equipo blaugrana, y podría hacerlo ante el Real Madrid.

Si Real Madrid no gana este domingo 3 de mayo al Espanyol, se coronaría la coronación del FC Barcelona.

¿Cuándo vuelve a jugar el FC Barcelona?

El próximo partido del FC Barcelona será de local ante el Real Madrid en el Clásico correspondiente a la Jornada 35 de LaLiga.