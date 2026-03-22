Real Madrid y Atlético de Madrid se enfrentaron en la Jornada 29 de LaLiga, el cuál terminó con marcador de 3-2 en favor de los merengues.

La escuadra del Real Madrid llegó a este partido ante el Atlético de Madrid con el objetivo de ganar y seguir acortando distancias con el FC Barcelona, quien se mantiene líder de LaLiga.

Dicho encuentro entre merengues y colchoneros servía para demostrar quien tiene mayor dominio en la ciudad de Madrid a la cuál representan ambos equipos en la liga española.

Real Madrid gana el derbi de España en el Bernabéu

El inicio del partido Real Madrid vs Atlético de Madrid inició con dominio de los colchoneros, quienes se pusieron adelante en el marcador en la cancha del Estadio Santiago Bernabéu.

Específicamente al minuto 32, el gol del Atlético de Madrid llegó tras una transición muy rápida de los rojiblancos, con Lookman aguantando muy bien y esperando a que doblara Ruggeri. Giuliano Simeone se la dejó perfecta de tacón al nigeriano de cara, que venció al portero Lunin para poner el 0-1 en el marcador.

Posteriormente, al minuto 52, Vinícius Jr. puso el 1-1 gracias a un penal marcado a favor de los merengues. Valverde al 55 remontó 2-1 el juego.

Nahuel Molina con un zapatazo al arco del portero merengue mandó el balón al fondo de las redes para poner el 2-2. Finalmente, Vinícius Jr. retomó la ventaja 3-2.

Real Madrid enfrentó al Atlético de Madrid en la Jornada 29 de LaLiga. (Manu Fernandez / AP)

¿Quién será el siguiente rival del Real Madrid en LaLiga?

El Real Madrid se mantuvo en la segunda posición de la tabla general de LaLiga y tendrá que mantener un buen nivel si quiere seguir en la pelea por el título.

El siguiente encuentro del Real Madrid será visitando al Mallorca, mientras que el Atlético de Madrid recibirá al FC Barcelona en la Jornada 30 de LaLiga.