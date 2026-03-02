Real Madrid vs Getafe cerraron la Jornada 26 de LaLiga, mismo que terminó con marcador 1-0 en favor de los visitantes, por lo que se alejan del liderato de la temporada 2025-2026.

Si bien tanto el Real Madrid como el Getafe viven un momento diferente en LaLiga, el resultado de este partido era crucial para sus respectivos objetivos, ya que el equipo blanco quiere seguir peleando el liderato, mientras sus rivales buscan alejarse de la zona de descenso.

¿Cómo fueron los goles del Real Madrid vs Getafe?

El Real Madrid llegaba a este encuentro luego de perder 2-1 ante el Osasuna, un resultado que le costó el liderato de LaLiga y que ahora el FC Barcelona se encuentra nuevamente en la cima del torneo local.

Pese a ello, a mitad de la semana pasada, consiguieron su pase a los octavos de final de la Champions League tras vencer 2-1 al Benfica, por lo que llegaban motivados al partido contra Getafe.

El Real Madrid vs Getafe terminó con la mínima diferencia con un golazo por parte de los visitantes, pues Satriano tomó el balón de volea en el borde del área y venció a Courtois para dar la sorpresa en el Santiago Bernabéu.

Real Madrid vs Getafe cerraron la Jornada 26 de LaLiga. (Manu Fernandez / AP)

¿Cuándo es el próximo juego del Real Madrid?

Luego de este encuentro, el Real Madrid deberá cambiar el chip para la Jornada 27 de LaLiga si quiere seguir en la pelea por el liderato de la competencia.

Real Madrid visitará al Celta de Vigo el viernes 6 de marzo en punto de las 14 horas, tiempo del centro de México.