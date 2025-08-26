Una de las imágenes que más dio de que hablar durante el pasado fin de semana en la Liga MX tuvo que ver con la agresión que sufrió la familia de Alexis Vega en las tribunas de CU por parte de aficionados de Cruz Azul; sin embargo, no fue el único debido a que familiares de Héctor Herrera sufrieron una situación similar.

Un video que se viralizó en redes sociales mostró a la familia de Alexis Vega, puntualmente su cuñada, en una discusión con aficionados cementeros en CU. La mujer en cuestión fue agredida verbalmente y le arrojaron cerveza mientras se veía como defendía al jugador de Toluca. Algo similar habría sucedido con familiares de Héctor Herrera.

Según la información compartida por El Francotirador en Récord, luego de que se viralizara lo vivido por los familiares de Alexis Vega y la reacción que el futbolista tuvo en redes sociales mediante un comunicado, al interior del club escarlata supieron que la familia de Héctor Herrera también fue agredida, pero no se supo porque no hubo videos que mostraran los hechos.

¿Qué dijo Alexis Vega sobre las agresiones a su familia en CU?

El incidente de la familia de Alexis Vega se hizo viral en redes sociales y lo primero que el jugador hizo fue aclarar que había información falsa al respecto dado que la mujer que se ve en las imágenes en CU no es su esposa, sino su cuñada.

“Respecto a este video que se está difundiendo con información falsa, quiero aclarar que la que aparece en el video ¡no es mi esposa! Se trata de mi cuñada. Desafortunadamente cayó en las provocaciones de insultos hacia mi persona”, expresó Alexis Vega en Twitter sobre lo sucedido con su familia en CU.

Cabe destacar que Toluca como institución de forma inmediata se pronunció sobre le hecho y emitió un boletín en donde reprobó lo sucedido por parte de la afición de Cruz Azul hacia varias de las familias de sus jugadores, incluida también la de Héctor Herrera.

La Liga MX sin postura oficial sobre lo sucedido con las familias de Toluca

Es importante mencionar que después de lo sucedido con las familias de los jugadores de Toluca en CU, la Liga MX no emitió ninguna postura al respecto, tal como sí pasó hace una semana tras los hechos que ocurrieron en Puebla, Guadalajara y San Nicolás de los Garza.

Es importante mencionar que es la segunda semana la hilo en la que las familias de futbolistas se ven involucrados en incidentes con aficionados; primero fueron los familiares de Ángel Saldívar en el duelo entre FC Juárez y Chivas, una semana después, los seres queridos de los futbolistas de Toluca. A pesar de eso, esta vez la Liga MX guardó silencio.

De tal forma, con el correr de los días se reveló un nombre más de los jugadores de Toluca que padecieron agresiones a sus familiares en CU y posiblemente se conozcan otros tantos próximamente.