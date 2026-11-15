Rayadas vs Pachuca chocan en la vuelta de los cuartos de final del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico 3-1 a favor del Monterrey. Conoce las posibles alineaciones del partido.
Rayadas vs Pachuca: Pronóstico del partido de vuelta de cuartos de final de la Liga Femenil BBVA
Rayadas 3-1 Pachuca es el pronóstico del partido de vuelta de cuartos de final de la Liga Femenil BBVA.
Pronóstico: Rayadas 3-1 Pachuca
Rayadas vs Pachuca: Posibles alineaciones del partido de vuelta de cuartos de final de la Liga Femenil BBVA
Estas son las posibles alineaciones del partido Rayadas vs Pachuca, en la vuelta de cuartos de final de la Liga Femenil BBVA en su Apertura 2026.
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Rayadas vs Pachuca: Hora y canal para ver el partido de vuelta de cuartos de final de la Liga Femenil BBVA
Rayadas
- Portería: Paola Manrique
- Defensas: Daiane Silva, Godínez, Calderón y Valeria del Campo
- Mediocampistas: Bosch, Diana García y Restrepo
- Delanteras: Jermaine Seoposenwe, Alice Soto y Lucía García
Pachuca
- Portera: Esthefanny Barreras
- Defensas: Kenti Robles, Berenice Ibarra, Jocelyn Orejel y Yirleidis Quejada Minota
- Mediocampo: Karla Nieto, Ella Sánchez y Nina Nicosia
- Delanteras: Eudimilla De Sousa, Aline Gomes y Charlyn Corral
Rayadas vs Pachuca: A qué hora y dónde ver el partido de vuelta de cuartos de final de la Liga Femenil BBVA
Rayadas vs Pachuca definen su serie de cuartos de final de la Liga Femenil BBVA. Domingo 15 de noviembre a las 19 horas, por ViX, TUDN, Canal 9 y YouTube.
- Partido: Rayadas vs Pachuca
- Fase: Cuartos de final | partido de vuelta
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Domingo 15 de noviembre de 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio BBVA
- Transmisión: ViX, TUDN, Canal 9 y YouTube