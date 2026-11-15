Rayadas vs Pachuca chocan en la vuelta de los cuartos de final del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico 3-1 a favor del Monterrey. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Rayadas vs Pachuca: Pronóstico del partido de vuelta de cuartos de final de la Liga Femenil BBVA

Rayadas 3-1 Pachuca es el pronóstico del partido de vuelta de cuartos de final de la Liga Femenil BBVA.

Pronóstico: Rayadas 3-1 Pachuca

Rayadas vs Pachuca: Posibles alineaciones del partido de vuelta de cuartos de final de la Liga Femenil BBVA

Estas son las posibles alineaciones del partido Rayadas vs Pachuca, en la vuelta de cuartos de final de la Liga Femenil BBVA en su Apertura 2026.

Rayadas

Portería: Paola Manrique

Defensas: Daiane Silva, Godínez, Calderón y Valeria del Campo

Mediocampistas: Bosch, Diana García y Restrepo

Delanteras: Jermaine Seoposenwe, Alice Soto y Lucía García

Rayadas salió con ventaja de la cancha del Pachuca (Adrian Macias / Adrian Macias)

Pachuca

Portera: Esthefanny Barreras

Defensas: Kenti Robles, Berenice Ibarra, Jocelyn Orejel y Yirleidis Quejada Minota

Mediocampo: Karla Nieto, Ella Sánchez y Nina Nicosia

Delanteras: Eudimilla De Sousa, Aline Gomes y Charlyn Corral

Rayadas vs Pachuca: A qué hora y dónde ver el partido de vuelta de cuartos de final de la Liga Femenil BBVA

Rayadas vs Pachuca definen su serie de cuartos de final de la Liga Femenil BBVA. Domingo 15 de noviembre a las 19 horas, por ViX, TUDN, Canal 9 y YouTube.