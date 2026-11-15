Rayadas vs Pachuca definen a la tercera escuadra semifinalista de la Liga Femenil BBVA. Domingo 15 de noviembre a las 19 horas, por ViX, YouTube, TUDN y Canal 9.

Partido: Rayadas vs Pachuca

Fase: Cuartos de final | Partido de vuelta

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Domingo 15 de noviembre de 2026

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio BBVA

Transmisión: ViX, YouTube, TUDN y Canal 9

Rayadas ganó 1-0 el partido de ida al Pachuca, por lo que le basta mantener esa ventaja en el global para avanzar a las semifinales de la Liga Femenil.

Pachuca requiere de vencer por dos goles de diferencia a Rayadas para seguir en la competencia del Apertura 2026.

Rayadas venció a Pachuca en el partido de ida (Adrian Macias / Adrian Macias)

Rayadas vs Pachuca: ¿Cuándo ver el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga Femenil BBVA?

El domingo 15 de noviembre de 2026 continúa la vuelta de los cuartos de final de la Liga Femenil BBVA con el partido Rayadas vs Pachuca.

Rayadas vs Pachuca: Horario del partido de la vuelta de los cuartos de final de la Liga Femenil BBVA

Será a las 19 horas, tiempo del centro de México, cuando inicie el partido Rayadas vs Pachuca en la vuelta de los cuartos de final del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.

Rayadas vs Pachuca: ¿Dónde ver el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga Femenil BBVA?

El partido Rayadas vs Pachuca podrá verse a través de las señales de ViX, YouTube, TUDN y Canal 9.