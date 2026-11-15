La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que CDMX tendrá bajas temperaturas de 4 a 6 grados durante la madrugada y mañana del domingo 15 de noviembre de 2026.

Ante tal situación, la SGIRPC activó Alerta Amarilla en seis alcaldías y exhortó a la población a tener los cuidados necesarios por el frío.

Alcaldías en CDMX bajo Alerta Amarilla por bajas temperaturas para el domingo

Las alcaldías de la Ciudad de México que están en Alerta Amarilla por pronóstico de bajas temperaturas para el domingo 15 de noviembre, son:

Álvaro Obregón

Cuajimalpa

La Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tlalpan

Xochimilco

¡Tápate bien! CDMX tendrá bajas temperaturas este domingo por Alerta Amarilla (@SGIRPC_CDMX / X)

Debido al frio que habrá en las diversas demarcaciones de CDMX, SGIRPC emitió recomendaciones a la ciudadanía para cuidarse ante el frío.

La dependencia pidió a las personas abrigarse adecuadamente, cubriendo nariz y boca.

Asimismo, sugirió evitar cambios bruscos de temperatura, ya que estos pueden provocar problemas respiratorios como resfriados, gripes o faringitis.

Para fortalecer el sistema inmunológico, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil también pidió a la población que consuma abundante agua.

Además de frutas y verduras con vitaminas A y C. Entre sus recomendaciones, la SGIRPC también pidió a los dueños de mascotas, resguardarlas del frío, evitando dejarlas a la intemperie.