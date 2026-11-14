Chivas vs FC Juárez definen al segundo semifinalista en la vuelta de los cuartos de final del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico a favor del Rebaño en el Estadio Akron. Conoce las posibles alineaciones del partido.
Chivas vs FC Juárez: Pronóstico del partido de vuelta de cuartos de final de la Liga Femenil BBVA
Chivas 3-1 FC Juárez es el pronóstico del partido de vuelta de cuartos de final de la Liga Femenil BBVA.
Pronóstico: Chivas 3-1 FC Juárez
Chivas vs FC Juárez: Posibles alineaciones del partido de vuelta de cuartos de final de la Liga Femenil BBVA
Estas son las posibles alineaciones del partido Chivas vs FC Juárez, en la vuelta de cuartos de final de la Liga Femenil BBVA en su Apertura 2026.
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Chivas vs FC Juárez: Fecha y dónde ver la vuelta de cuartos de final de la Liga Femenil BBVA
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Tigres vs Pumas: Pronóstico y posibles alineaciones de la vuelta de cuartos de final de la Liga Femenil BBVA
Chivas
- Portera: Blanca Félix
- Defensas: Samantha López, Cristina Ferral, Natalia Colin y Damaris Godínez
- Mediocampistas: María Mauleón, Eva González, Natalia Villarreal y Gabriela Valenzuela
- Delanteras: Jasmine Casarez y Alicia Cervantes
FC Juárez
- Portera: Emily Alvarado
- Defensas: Noemí Granados, Karime Abud, Bianca Mora y Rocío Gálvez
- Mediocampistas: Amanda Pérez, Lilian Mercado, Aureli Kaci y Farlyn Fernanda Caicedo
- Delanteras: Daphne Herrera y Aisha Solórzano
Chivas vs FC Juárez: A qué hora y dónde ver el partido de vuelta de cuartos de final de la Liga Femenil BBVA
Chivas vs FC Juárez definen a la segunda escuadra semifinalista de la Liga Femenil BBVA. Sábado 14 de noviembre a las 21:06 horas, por Amazon Prime Video, FOX One y Tubi.
- Partido: Chivas vs FC Juárez
- Fase: Cuartos de final | partido de vuelta
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Sábado 14 de noviembre de 2026
- Horario: 21:06 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Akron
- Transmisión: Amazon Prime Video, FOX One y Tubi