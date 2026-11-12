Pachuca vs Rayadas jugaron en actividad de la ida de cuartos de final del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA, con resultado de 1-0 a favor del equipo regio.

Después del resultado en el partido de ida de cuartos de final, Pachuca no tomó ventaja para la vuelta en el Estadio BBVA.

Rayadas, por su parte, tendrá que ganar el partido de vuelta para seguir avanzando en el Apertura 2026.

Marcador final: Pachuca 0-1 Rayadas.

Pachuca vs Rayadas: así se definió el partido de ida de cuartos de final de la Liga Femenil BBVA

Pachuca vs Rayadas se midieron en busca de una victoria que les diera ventaja en los cuartos de final.

Pachuca con la necesidad de sacar ventaja de local, mientras Rayadas en busca de ganar la ida de cuartos de final del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.

Así fueron los goles del partido Pachuca vs Rayadas:

Minuto 1: Gol de Diana Garcia (Rayadas)

¿Cuándo vuelven a jugar Pachuca y Rayadas en la Liga Femenil BBVA?

Pachuca y Rayadas jugarán la vuelta de cuartos de final del Apertura 2026, correspondiente a la Liga Femenil BBVA.

El partido Rayadas vs Pachuca será el 15 de noviembre a las 19 horas, tiempo del centro de México.