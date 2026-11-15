Este 14 de noviembre, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que abrió una investigación contra Gabito Ballesteros por presunta portación de un arma de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

La Fiscalía General de la República (FGR) inició una investigación por la posible comisión del delito de portación de un arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas y el diverso ilícito de desobediencia y resistencia de particulares. FGR

Mediante un comunicado, la FGR detalló que tanto Gabito Ballesteros, así como Omar “N”, Jorge “N”, Flavio “N” y Jaime “N” fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal (MPF).

En su reporte, la Fiscalía explicó que de acuerdo con el Informe Policial Homologado (IPH), la intervención de las autoridades se realizó en el Centro Expositor de la Feria Internacional Ganadera de Querétaro, cuando detectaron un arma de fuego dentro de una camioneta donde iban los cinco involucrados.

Posteriormente, los agentes localizarían y asegurarían una pistola, dos cargadores y 34 cartuchos.

FGR investiga a Gabito Ballesteros por presunta portación de arma de fuego (FGR)

FGR abre investigación a Gabito Ballesteros por presunta portación de arma de fuego