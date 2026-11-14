Tigres vs Pumas chocan en la vuelta de los cuartos de final del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico a favor del equipo regio en el Estadio Universitario. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Tigres vs Pumas: Pronóstico del partido de vuelta de cuartos de final de la Liga Femenil BBVA

Tigres 2-0 Pumas es el pronóstico del partido de vuelta de cuartos de final de la Liga Femenil BBVA.

Pronóstico: Tigres 2-0 Pumas

Tigres vs Pumas: Posibles alineaciones del partido de vuelta de cuartos de final de la Liga Femenil BBVA

Estas son las posibles alineaciones del partido Tigres vs Pumas, en la vuelta de cuartos de final de la Liga Femenil BBVA en su Apertura 2026.

Tigres

Portera: Cecilia Santiago

Defensas: Anika Rodríguez, Greta Espinoza, Cristina Ferral y Susan Ama Duah

Mediocampistas: Alexia Delgado, Grace Asantewaa y Deyna Castellanos

Delanteras: Maricarmen Reyes, Stephany Mayor y Thembi Kgatlana

Tigres llega con ventaja a la vuelta de cuartos de final femenil (Adrian Macias / Adrian Macias)

Pumas

Portera: Wendy Toledo

Defensas: Ana Mendoza, Andrea Pereira, Portia Boakye y Ximena Ríos

Mediocampistas: Casandra Montero, Alejandra Guerrero, Cristina Torres y Montserrat Hernández

Delanteras: Priscila Chinchilla y Stephanie Ribeiro

Tigres vs Pumas: A qué hora y dónde ver el partido de vuelta de cuartos de final de la Liga Femenil BBVA

Tigres vs Pumas definen a la primera escuadra semifinalista de la Liga Femenil BBVA. Sábado 14 de noviembre a las 17 horas, por FOX One.