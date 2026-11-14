Tigres vs Pumas chocan en la vuelta de los cuartos de final del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico a favor del equipo regio en el Estadio Universitario. Conoce las posibles alineaciones del partido.
Tigres vs Pumas: Pronóstico del partido de vuelta de cuartos de final de la Liga Femenil BBVA
Tigres 2-0 Pumas es el pronóstico del partido de vuelta de cuartos de final de la Liga Femenil BBVA.
Pronóstico: Tigres 2-0 Pumas
Tigres vs Pumas: Posibles alineaciones del partido de vuelta de cuartos de final de la Liga Femenil BBVA
Estas son las posibles alineaciones del partido Tigres vs Pumas, en la vuelta de cuartos de final de la Liga Femenil BBVA en su Apertura 2026.
Tigres
- Portera: Cecilia Santiago
- Defensas: Anika Rodríguez, Greta Espinoza, Cristina Ferral y Susan Ama Duah
- Mediocampistas: Alexia Delgado, Grace Asantewaa y Deyna Castellanos
- Delanteras: Maricarmen Reyes, Stephany Mayor y Thembi Kgatlana
Pumas
- Portera: Wendy Toledo
- Defensas: Ana Mendoza, Andrea Pereira, Portia Boakye y Ximena Ríos
- Mediocampistas: Casandra Montero, Alejandra Guerrero, Cristina Torres y Montserrat Hernández
- Delanteras: Priscila Chinchilla y Stephanie Ribeiro
Tigres vs Pumas: A qué hora y dónde ver el partido de vuelta de cuartos de final de la Liga Femenil BBVA
Tigres vs Pumas definen a la primera escuadra semifinalista de la Liga Femenil BBVA. Sábado 14 de noviembre a las 17 horas, por FOX One.
- Partido: Tigres vs Pumas
- Fase: Cuartos de final | partido de vuelta
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Sábado 14 de noviembre de 2026
- Horario: 17 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Universitario
- Transmisión: FOX One